Exclusif

L’adolescent noir qui a été faussement accusé d’avoir volé le téléphone d’une femme a désormais besoin d’une thérapie car l’incident l’a gravement marqué … ceci selon ses parents.

Keyon Harrold dit à TMZ … lui et son ex-femme, Kat, examinent actuellement des thérapeutes et cherchent à obtenir leur fils – 14 ans Keyon Jr. – bientôt en thérapie de traumatologie. Keyon (le père) nous dit que son fils est gravement traumatisé … et que beaucoup de choses ont à voir avec Miya Ponsetto se concentrant immédiatement sur lui.

Keyon Jr. a posé à son père une question simple qui découvre beaucoup de problèmes graves, y compris le doute de soi … “Pourquoi moi?”

Lire le contenu vidéo

Détectives NYPD

Keyon dit qu’il a élevé son fils pour qu’il devienne un homme fier et noir, en disant: “J’ai essayé d’inculquer la dignité à mon fils. J’essaie de construire son ego, parce que depuis si longtemps les ego des hommes noirs ont été brisés.”

Keyon estime que sans aide professionnelle, sa mission pourrait être torpillée par l’attaque vicieuse de Ponsetto contre son fils. Son père nous dit: “Il se demande s’il est assez bon pour posséder un iPhone ou s’il n’est pas à sa place dans un bel hôtel.” Cela, dit Keyon, doit être immédiatement étouffé dans l’œuf.

Lire le contenu vidéo

Ben Crump / Facebook

Il y a aussi un problème pratique. Les deux parents sont musiciens et voyagent beaucoup, ce qui signifie qu’ils séjournent assez souvent dans des hôtels. Keyon dit que son fils a maintenant peur d’aller à l’hôtel. Keyon Jr. a dit à son père qu’il avait peur que quelqu’un vienne par derrière et l’attaque. Il a également peur d’être accusé d’un crime. En fait, il a dit à son père le jour de l’incident qu’il se sentait comme un criminel.

Keyon le manipule à grands traits … “Vous appartenez définitivement, partout où vous allez.”

À propos … bien avant l’incident, Keyon et son fils ont parlé de problèmes de justice sociale et des tragédies de Emmett Till, Michael Brown, George Floyd, et ainsi de suite.

Fin sur une belle note … au moment de ce post, Keyon Jr. est dans un studio avec son père et quelques amis en train d’enregistrer de la musique. Jr. est un batteur / producteur / compositeur. Mais, quand papa nous a parlé au téléphone, son fils était en train de refaire J. Cole“Soyez libre”.