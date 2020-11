Que se passe-t-il lorsqu’une application conçue pour aider les gens à naviguer dans le monde réel ne correspond pas à la réalité? C’est ce qui s’est passé récemment avec une application de suivi des contacts du National Health Service en Angleterre et au Pays de Galles, qui n’a pas notifié à de nombreux utilisateurs qu’ils avaient été exposés au virus qui cause le COVID-19.

Comme de nombreux programmes de recherche de contacts, l’application NHS garde une trace du moment où un utilisateur est proche d’autres personnes qui ont également téléchargé l’application. Si quelqu’un est testé positif, l’application peut envoyer une alerte à tous ses contacts, en particulier à ceux avec lesquels ils ont le plus fréquenté. L’application calcule le risque d’une personne en fonction de quelques facteurs, y compris depuis combien de temps elle est proche de la personne qui a été testée positive. Si le calcul dépasse un certain seuil, une alerte est envoyée et la personne est invitée à s’isoler des autres.

L’idée sous-jacente est assez simple. Plus le score de risque est élevé, plus vous êtes susceptible d’avoir été exposé au virus. Mais ensuite, c’est devenu plus compliqué. Avant le lancement de l’application, les développeurs ont apporté quelques ajustements à l’algorithme qui rendait chaque évaluation des risques plus précise – maintenant, elle pouvait prendre en compte le degré d’infection des personnes à différents moments. Dans la nouvelle version, les interactions en dehors de la période la plus contagieuse ne comptaient que pour une fraction du score de risque final, selon le rapport de The Guardian. Le changement a automatiquement abaissé les scores de presque tout le monde. Les seuils d’alerte devaient également être abaissés, mais ce n’était pas le cas.

En conséquence, de nombreuses personnes qui auraient dû prendre des précautions supplémentaires ne l’ont pas fait. La nouvelle de l’échec de l’application a éclaté alors que les cas de COVID-19 grimpaient et que l’Angleterre se préparait à un nouveau verrouillage d’un mois – une tentative pour arrêter la propagation de la maladie résurgente.

L’application a depuis été corrigée, mais son problème de seuil met en évidence des problèmes avec lesquels de nombreuses applications sont aux prises. Une application très différente a eu un problème très similaire l’année dernière. ShakeAlert LA a été conçu pour alerter les habitants de Los Angeles de forts tremblements de terre, mais le 4 juillet 2019, le sol a tremblé et l’application n’a rien fait. Le tremblement de terre n’a pas atteint le seuil de l’application pour envoyer une alerte, mais il était encore assez fort pour alarmer les gens. Après ce tremblement de terre, les créateurs de l’application ont décidé d’abaisser le seuil d’alerte – si vous ressentez le tremblement de terre, mais que l’application ne le mentionne pas, vous pourriez ne pas faire confiance à l’application même si elle fait ce qu’elle est censée faire.

Dans le cas de l’application COVID-19 d’Angleterre et de ShakeAlert LA, les applications ont fait exactement ce pour quoi elles étaient programmées. Ils n’ont tout simplement pas aidé les personnes qui comptaient sur eux pour obtenir des informations vitales sur leur monde.

Il est difficile de quantifier le risque – la plupart d’entre nous le savent quand nous le voyons et réagissons en conséquence. Mais pour une application, vous avez besoin de quelque chose d’un peu plus basé sur des règles, ce qui rend la quantification des risques individuels en quelque chose qui est utilisable pour les programmeurs et utile pour les utilisateurs. Les développeurs de l’application NHS et de ShakeAlert LA ont dû déterminer où placer un seuil d’alerte suffisamment bas pour que les gens soient informés du danger, mais suffisamment élevé pour qu’ils ne soient pas inondés de fausses alarmes.

Dans les deux cas, ils ont raté la cible. La mademoiselle de ShakeAlert LA était moins alarmante – ils n’avaient pas deviné que les gens voudraient toujours savoir si des tremblements étaient perceptibles, mais pas sérieusement dommageables. C’est une solution assez simple. Dans le cas de l’application NHS cependant, un seuil mal placé a conduit des milliers de personnes à ne pas être invitées à se mettre en quarantaine quand elles auraient dû, contribuant potentiellement à la propagation d’une maladie lors d’une pandémie.

«Nous n’avons pas oublié à quoi sert cette application», ont écrit les responsables de l’application de traçage NHS COVID dans un article de blog le 29 octobre. «C’est un outil pour aider à contrôler la propagation du virus, sauver des vies et protéger l’économie en alerter ceux qui en ont besoin, s’isoler pour rompre la chaîne de transmission.

Cela a déjà été dit, mais la technologie seule ne peut pas nous sortir de cette pandémie. Ce n’est qu’un des nombreux outils dont nous aurons besoin pour mener à bien ce travail. Même avec une application parfaitement calibrée, les gens devront toujours garder leurs distances, porter leurs masques et se faire tester. Des applications robustes pourraient faciliter la vie dans cette réalité, mais seulement si elles peuvent fournir une réalité sans faille au lieu d’un faux sentiment de sécurité.

Voici ce qui s’est passé cette semaine.

Recherche

Le Danemark éliminera toute la population de visons après les épidémies de COVID-19

Nous avons appris quelques choses cette semaine sur le Danemark. À savoir que c’est le plus grand producteur de fourrure de vison au monde. En outre, il prévoit d’abattre toute sa population de visons car il dit avoir détecté une version mutée du coronavirus dans les populations de visons et dans certains cas humains. Les données sur cette mutation sont encore rares et on ne sait toujours pas quel effet cette mutation pourrait avoir. (Nicole Wetsman / The Verge)

Lecture supplémentaire:

Une nouvelle recherche indique un lien potentiel entre les niveaux de pollution et le risque de décès lié au COVID-19

Une nouvelle étude publiée cette semaine a révélé que certaines zones avec une pollution de l’air plus élevée ont également connu des taux de mortalité plus élevés.

(Priyanka Runwal / STAT)

L’Australie a presque éliminé le coronavirus – en faisant confiance à la science

Et maintenant pour une histoire à succès. Tous les pays ne réussissent pas aussi mal que les États-Unis à contrôler le virus. Voici comment l’Australie a réussi à repousser le virus et à revenir à quelque chose qui ressemble à la normalité.

(A. Odysseus Patrick / Le Washington Post)

Développement

Une petite entreprise américaine de longue haleine finira-t-elle par produire le meilleur vaccin contre le coronavirus?

Plongez-vous dans Novavax, un cheval noir dans la course aux vaccins. La société a un candidat vaccin prometteur, mais, comme le note Meredith Wadman dans Science, «Novavax se concentre sur la fabrication de vaccins depuis plus de 20 ans mais n’en a jamais mis sur le marché.»

(Meredith Wadman / Science)

Le spray nasal prévient l’infection Covid chez les furets, selon une étude

C’est une recherche intéressante, mais quelques mots d’avertissement avant de vous lancer: l’étude est petite, ne portant que sur six furets. C’est aussi une pré-impression, ce qui signifie qu’elle n’a pas été révisée par d’autres chercheurs. (Donald G. McNeil Jr./New York Times)

Points de vue

Au Mexique détruit par COVID, un médecin a essayé l’humour et les visites à domicile

«Les gens souffrent d’une manière que vous ne pouvez pas imaginer, et si nous apportons cette peur avec nous, cela ne fait que les effrayer», a déclaré Gustavo Gutiérrez au New York Times. «Le pire dans ce foutu virus, c’est que nous avons perdu notre humanité.» Gutiérrez est un médecin des urgences qui passe également des visites à domicile aux patients COVID-19 réticents à braver l’hôpital.

(Azam Ahmed / The New York Times)

Plus que des chiffres

Aux plus de 49 169 630 personnes dans le monde qui ont été testées positives, que votre chemin vers le rétablissement se déroule sans heurts.

Aux familles et aux amis des 1 240 344 personnes décédées dans le monde – dont 235 761 aux États-Unis – vos proches ne sont pas oubliés.

Restez en sécurité, tout le monde.