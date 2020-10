Dernièrement, j’ai réfléchi à la sécurité pandémique et au fromage suisse. C’est un fromage sans intérêt, mais c’est une bonne métaphore visuelle pour une approche en couches du contrôle des infections.

Ce «modèle du fromage suisse» existe depuis au moins les années 1990, quand il a été proposé comme une façon de penser à la façon dont les accidents se produisent. Pendant la pandémie, il a été contraint à un autre type de service, utilisé pour visualiser la prévention des maladies au lieu des accidents.

Dans une pandémie aussi répandue que celle-ci, aucune action ne peut empêcher une personne de tomber malade. Il y aura toujours des défauts (trous) dans toute approche. Se laver les mains ne vous empêchera pas de respirer le virus – et le port d’un masque en tissu ne vous protégera pas complètement si vous êtes coincé dans une pièce étouffante avec une personne infectée. Mais empilez-les avec quelques couches de ventilation et des tests robustes, et vous avez vous-même un plan de match. (Ou une assiette de fromages vraiment ennuyeuse. De toute façon.)

Une nouvelle version inspirée de la couleur et de la division de @uq_news et d’un contrôle strict de la conception de la souris par @kat_arden (ver3.0).

Il réorganise les tranches en responsabilités personnelles et partagées (pensez à cela en termes de toutes les tranches plutôt que de toute couche unique étant la plus importante) pic.twitter.com/nNwLWZTWOL – ɪᴀɴ ᴍ. ᴍᴀᴄᴋᴀʏ, ᴘʜᴅ (@MackayIM) 24 octobre 2020

L’espoir est que les lacunes d’une approche seront comblées par les forces des autres. Certaines couches ont plus de trous que d’autres, et certaines, comme les vaccins, n’existent pas encore.

Le problème est que nous semblons continuer à attendre pour un seul morceau de fromage solide au lieu d’accepter notre réalité trouée. Ici, aux États-Unis, nous venons d’établir un record pour le nombre de cas quotidiens, ajoutant 99 000 cas en une seule journée à un total qui est maintenant de plus de 9 millions. À ce stade, nous avons besoin de tout, de tout ce que nous avons pour repousser cette chose qui nous a volé toute notre vie.

nous attendons toujours un seul morceau de fromage solide

Ce n’est pas facile. Nous sommes là depuis des mois et nous sommes tous profondément fatigués. Nous sommes prêts à voir nos amis, à sortir sans masque ou à faire de l’exercice dans une salle de sport, et à la place, nous jonglons avec les masques, le désinfectant pour les mains, les systèmes de filtration, les mesures mentales et Zoom. Avoir une seule chose à faire ou à retenir au lieu de superposer serait plus facile que de parcourir notre longue liste de calculs COVID tous les jours.

C’est encore pire parce que chacune de ces couches de fromage suisse dans lesquelles nous nous enveloppons ne fait que nous rendre plus en sécurité. Ils ne nous mettent toujours pas en sécurité. Il n’y a pas d’application facile pour évaluer la ventilation de votre maison, pas de liste stricte de règles pour former un pod pandémique, pas de juge pour statuer lorsque des conflits COVID surviennent entre amis, familles ou collègues. La réponse sans cesse frustrante à toutes les questions apparemment liées à la pandémie est «cela dépend».

Les scientifiques s’efforcent de trouver des réponses plus concrètes. Mais aussi rapide que soit la recherche, elle ne pourra toujours pas apaiser notre profonde soif de certitude «en ces temps incertains». Jusqu’à ce que ce soit fini, nous allons devoir grignoter toutes les couches que nous pouvons, empiler chaque nouvelle intervention jusqu’à ce que nous trouvions une combinaison qui colle.

Voici ce qui se passe cette semaine.

Recherche

Une salle, un bar et une salle de classe: comment le coronavirus se propage dans l’air

Il s’agit d’une visualisation fantastique de la façon dont le coronavirus pourrait se propager dans différents contextes et avec différentes interventions. Sans surprise, plus il y a de couches de précautions, mieux c’est. (Javier Salas, Heather Galloway / El Pais)

Pourquoi vous ne devriez pas vous inquiéter des études montrant des anticorps anti-coronavirus en déclin

On a beaucoup parlé des anticorps récemment. Cette histoire décompose ce qui est utile dans ces études – et ce qui ne l’est pas. (Apoorva Mandivalli / The New York Times)

Risque faible ou risqué? Deux nouveaux rapports peignent différentes images du danger du COVID-19 en vol

«Le risque (de contracter le COVID-19 sur un vol) est faible, mais il n’est pas nul», a déclaré Christopher Sanford, fondateur de la clinique de médecine de voyage de l’Université de Washington Medical Center à USA Today. «La réponse est un gros” ça dépend “,”

(Dawn Gilbertson / USA Today)

Développement

La drogue Covid-19 de Gilead est médiocre. Ce sera un blockbuster de toute façon.

Veklury, le médicament anciennement connu sous le nom de Remdesivir a été approuvé par la FDA la semaine dernière. Mais l’approbation n’a pas la même puissance que beaucoup de gens pensent qu’elle a. «L’approbation de la FDA ne garantit pas un certain niveau d’avantages – tout ce qu’elle dit, c’est qu’il y a des avantages», a déclaré Aaron S. Kesselheim, professeur de médecine à la Harvard Medical School au New York Times. La drogue n’est pas la solution miracle que beaucoup espéraient. Mais ça va toujours très bien se vendre. (Katie Thomas / Le New York Times)

Regeneron arrête l’essai de traitement par anticorps chez des patients Covid gravement malades

Regeneron et Eli Lilly ont maintenant arrêté de tester leurs traitements d’anticorps sur des patients gravement malades du COVID-19. Ils continueront de tester ces traitements chez les patients présentant des cas plus légers, pour lesquels les médicaments peuvent encore présenter certains avantages. (Hannah Kuchler / Financial Times)

Il est peut-être temps de réinitialiser les attentes sur le moment où nous aurons un vaccin Covid-19

Les experts trouvent de plus en plus improbable que nous voyons un vaccin sûr, efficace, autorisé et largement disponible au printemps prochain. Ce n’est pas une mauvaise chose – avec quelque chose qui peut affecter des milliards de vies, il vaut la peine d’être prudent. (Helen Branswell / STAT)

Moderna dit préparer le lancement mondial du vaccin Covid alors qu’il encaisse 1,1 milliard de dollars de dépôts

Même si les délais sont pressés, les sociétés pharmaceutiques font pression pour fabriquer leurs vaccins en prévision de l’approbation. Ce n’est pas non plus une mauvaise chose – si le médicament est sûr et efficace, se préparer à une approbation pourrait aider à réduire la demande et à faire vacciner plus de personnes plus rapidement. (Berkeley Lovelace Jr./CNBC)

Les capteurs de température aideront à garder les vaccins COVID-19 puissants

Jetez un œil à la technologie qui vous aidera à distribuer en toute sécurité le vaccin qui sera finalement approuvé. (Nicole Wetsman / The Verge)

Points de vue

Ce pour quoi nous votons: la santé publique

Il y a une élection aux États-Unis la semaine prochaine. Le résultat compte pour un certain nombre de causes, de la réglementation des plates-formes à la démocratie elle-même – et au milieu d’une pandémie qui s’aggrave, l’avenir de la santé publique aux États-Unis sera décidé aux urnes. Nicole Wetsman a un éditorial à The Verge sur ce qui est en jeu pour la santé publique dans cette élection.

Lecture supplémentaire:

L’Amérique est sur le point de choisir la gravité de la pandémie

(Ed Yong / L’Atlantique)

Plus que des chiffres

Aux plus de 45 683 708 personnes dans le monde qui ont été testées positives, que votre chemin vers la guérison se déroule sans heurts.

Aux familles et aux amis des 1 190 516 personnes décédées dans le monde – dont 229 710 aux États-Unis – vos êtres chers ne sont pas oubliés.

Restez en sécurité, tout le monde