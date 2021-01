T

La dernière fois que l’Angleterre a remporté cinq matchs consécutifs à l’étranger, c’était dans une séquence de sept victoires qui a commencé à Melbourne en décembre 1911 et s’est terminée en janvier 1914. Entre les temps, le Titanic a coulé. Peu de temps après, la Première Guerre mondiale éclate.

L’équipe de Joe Root est sur le point d’égaler cet exploit, après avoir remporté trois victoires au spin en Afrique du Sud il y a un an et au test d’ouverture au Sri Lanka.

Lorsque Chris Silverwood a pris la relève en tant qu’entraîneur-chef, lui et Root ont fait le point sur ce que l’Angleterre devait faire pour renverser un dossier lamentable à l’extérieur. Ils ont identifié, de manière assez évidente, un gros bâton dans les premières manches et ont depuis marqué plus de 400 points dans quatre des six tests à l’extérieur, y compris les trois derniers.

Ils voulaient également une batterie de quilleurs rapides variés capables de tourner également. Pendant trop longtemps, l’Angleterre a sélectionné un groupe homogène de quilleurs rapides-moyens du bras droit qui ont prospéré à domicile mais ont lutté à l’extérieur.

L’Angleterre est si confiante dans la variété de son attaque qu’elle a pu envoyer deux points de différence à la maison pour les deux premiers tests en Inde le mois prochain.

Le rythme de l’angle du bras gauche de Mark Wood et Sam Curran, tous deux requis dans les trois formats, se reposera, tandis que Jofra Archer, Olly Stone et Ben Stokes reviendront. Wood et Curran seront invités à retourner à Galle cette semaine, mais leur chef d’attaque sera James Anderson, pas Stuart Broad.

Sensiblement, l’Angleterre semble déterminée à n’utiliser qu’un seul de ses précieux vétérans, qui auront respectivement 39 et 35 ans cet été, à la fois cet hiver.

Le suivant de 83 guichets, Broad a souvent été évoqué comme étant dans l’ombre d’Anderson. Et il déteste quand ils sont placés dans la même tranche d’âge.

Le jeune homme, cependant, a établi une norme puissante pour que l’homme plus âgé soit à la hauteur cette semaine. Contrairement à l’été, il n’y aura pas eu d’histrionics de Broad lorsqu’on lui a demandé de s’asseoir à ce match. Battre jour après jour sur un terrain hostile, avec le soleil qui se couche, est une tâche ingrate – et il l’a parfaitement fait lors du premier test.

Angelo Mathews, un vétéran de 87 tests, a déclaré mercredi que c’était comme affronter Broad en Angleterre. Il a renvoyé Kusal Mendis avec un coupe-jambe, qui est devenu quelque chose de proche d’un ballon de stock alors qu’il forçait les batteurs à jouer et mélangeait son rythme. Dans la deuxième manche, 11 de ses 17 overs étaient des jeunes filles.

Anderson a montré une forte forme lors de la journée solitaire de cricket d’échauffement joué avant cette série, rejetant Jonny Bairstow et Jos Buttler dans des balles successives. Il a aussi de bons souvenirs de Galle. Défaite en 2012, il en a pris cinq pour 72, son seul butin de cinq guichets en Asie. Et lors de la victoire en 2018, il a séché les choses alors que les filateurs anglais se mettaient au travail.

Alors même qu’ils visitent les pays pour la énième fois, ils apprennent de nouvelles astuces. La variété d’attaques de l’Angleterre aide à gagner des matchs et stimule également leurs plus grands tireurs de guichet.