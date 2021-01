Les choses continuent de se compliquer pour Eleazar Gómez, un acteur emprisonné accusé d’avoir battu sa petite amie Stéphanie Valenzuela, en novembre dernier.

Désormais, une autre de ses ex-partenaires, la mannequin Elia Ezrré, se dit prête à le poursuivre pour violences ou, à défaut, à soutenir les autres plaignants afin qu’Eleazar Gómez réponde enfin à la loi pour ses attaques contre les femmes.

Il y a quelques semaines, Elia Ezrré a révélé qu’en 2017, alors qu’elle était la petite amie du frère de Zoraida Gómez, il l’avait soumise à des coups et à des violences psychologiques, même dans les lieux publics, la forçant à s’échapper de la maison qu’ils partageaient sans ses effets personnels.

Elia Ezrré: Je “voudrais également intenter une action en justice” contre Eleazar Gómez

Dans une récente interview avec ‘Ventaneando’, la mannequin a déclaré qu’elle était disposée à déclarer si elle était citée dans le processus auquel l’acteur est actuellement confronté pour le crime de violence familiale.

“Oui, je suis prêt à témoigner et à témoigner de ‘Tefi'”

Sur la possibilité qu’elle-même puisse poursuivre l’acteur pour les attaques qu’elle prétend avoir subies alors qu’ils étaient en couple, Elia Ezrré a déclaré qu’en raison du temps qui s’était écoulé, sa plainte ne serait peut-être pas poursuivie, mais sinon, elle le ferait.

«Si mon témoignage continue, sachant que c’était il y a des années, je témoignerais en faveur de ‘Tefi’ et je procéderais également légalement à un procès … Au cas où je le peux, je le ferai, mais je ne sais pas si mon cas se poursuit car il a déjà il y a des années … c’était devenu un peu plus compliqué pour moi, pas comme Jeanette, c’était aussi récent “

Elia Ezrré, l’ex-petite amie d’Eleazar Gómez

“Il ne peut plus y avoir de victimes” par Eleazar Gómez

Elia a déclaré qu’elle serait plus motivée à poursuivre légalement Eleazar Gómez si elle voyait que les poursuites de Stephanie Valenzuela et Jeanette Karam, une autre ex-petite amie de l’acteur, ne se déroulent pas de manière satisfaisante, car elle ne veut pas que les victimes continuent à s’ajouter à la liste du modèle également. .

«Il ne peut plus y avoir de victimes, avec une époque suffit et nous n’en sommes pas une, nous sommes trop nombreux. Ceux d’entre nous qui parlent sont comme quatre et ceux qui n’ont pas parlé sont plus, alors je pense que je le ferais [demandar al actor]”

Source: SDP