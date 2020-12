Une autre réconciliation? Chiquis Rivera et Lorenzo Méndez ensemble | Instagram

L’un des couples qui a suscité le plus de controverse au cours de l’année écoulée est celui composé de Chiquis Rivera Oui Lorenzo Mendez, qui se sont mariés en 2019, ont cependant tous deux décidé de se séparer, malgré cela, plusieurs rumeurs affirment que le couple s’est réconcilié.

Ce n’est pas la première fois que les deux chanteurs se séparent, tout au long de ce 2020, ils se sont déjà séparés plusieurs fois, ce n’est que dans ce dernier qu’on a appris qu’il y avait même une demande de divorce de la part de la fille aînée du disparu. Jenni Rivera.

Avant de se marier Chiquis Rivera et Lorenzo a eu une longue relation, à partir du moment où leur mariage a été annoncé, ils sont immédiatement devenus une tendance partout, leur enterrement de vie de jeune fille et leur mariage ont fait la une des journaux pendant plusieurs jours.

Il y a quelques semaines, ils ont à nouveau partagé leur séparation, quelque chose d’un peu drastique car ils s’étaient récemment réconciliés pendant la pandémie, comme dans toute autre «réconciliation», le couple avait l’air très heureux, mais c’était le leur. Chiquis Rivera qui partageait la nouvelle, il y a eu plusieurs jours au cours desquels les médias ont eu connaissance d’une réaction des chanteurs.

L’une des rumeurs les plus récentes était que Chiquis Rivera, l’interprète de “Paloma blanca” attendait un fils de Lorenzo Méndez, pour l’instant ce ne sont que des commentaires, aucun n’en a parlé, cependant le 7 décembre, une vidéo a été partagée sur le Chaîne YouTube de Suelta la Sopa intitulée “EXCLUSIF! Chiquis Rivera et Lorenzo, ensemble et dans la douce attente? | Suelta La Sopa” où il était précisé que le couple était revenu.

Vidéo officielle de Telemundo Suelta La Sopa. «Suelta La Sopa» a capturé Chiquis Rivera et Lorenzo Méndez très proches au milieu de leur divorce, et on dit même qu’il y a une grossesse? Découvrez l’exclusivité ici! “, Description de la vidéo.

On dit que Chiquis Rivera s’est rendu au Texas, aux États-Unis pour être présent dans l’un des enregistrements de Lorenzo Rivera, dans la vidéo, on peut clairement voir qu’il était près des enregistrements, vêtu d’une veste assez large qui appartenait probablement à Lorenzo Méndez parce que c’était de votre équipe préférée.

Plus tard, ils ont été capturés dans une esthétique, alors qu’ils affirment dans la vidéo qu’ils faisaient une pédicure alors qu’ils étaient très proches les uns des autres, une fois la procédure d’embellissement de leurs pieds terminée, ils se sont préparés à quitter les lieux lorsqu’un des journalistes les a approchés. Chiquis Rivera est aussitôt rentré à l’intérieur des locaux, au bout de quelques minutes, c’est Lorenzo qui a quitté les lieux sans vouloir commenter.

Sachant que ce n’est pas la première fois qu’ils se réconcilient, il est très probable que le couple ait décidé de revenir à nouveau, cependant, ils savent à peine que, comme à d’autres occasions ils nous ont soudainement surpris, ce ne serait pas une nouvelle qu’ils soient à nouveau ensemble, tout est parce qu’ils sont bons ensemble.

Croyez en votre promotion! Allez en toute confiance dans la direction de vos rêves, VIVEZ LA VIE QUE VOUS AVEZ IMAGINÉE », a écrit Lorenzo sur une photo.

Quant à Chiquis Rivera, elle n’a rien partagé sur son compte Instagram officiel depuis deux semaines, peut-être que ces jours-ci elle partagera la nouvelle avec nous dans le cas où tout serait vrai.

Jusqu’à présent, aucun d’eux n’a fait de commentaire sur ses réseaux sociaux, dans le cas où Chiquis Rivera serait vraiment enceinte ce sera l’une des plus belles nouvelles que recevront ses followers qui l’adorent et sont toujours conscients que tout en elle La vie est parfaite.

