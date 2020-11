R

le commerce de détail, l’immobilier, les voyages et les loisirs ont été désignés comme les secteurs les plus susceptibles de bénéficier fortement de l’annonce d’aujourd’hui d’une percée dans la course à un vaccin efficace contre le Covid-19.

La percée de Pfizer et de son partenaire BioNTech a fait grimper le FTSE 100 de plus de 5% en début d’après-midi, envoyant une secousse supplémentaire sur les marchés mondiaux déjà moussés par la victoire électorale de Joe Biden aux États-Unis.

L’exubérance s’est répercutée sur les marchés, soulevant les stocks les plus durement touchés par la pandémie et descendant en cascade dans la chaîne d’approvisionnement.

Au milieu de l’euphorie générale, l’analyse de la banque d’investissement Peel Hunt a révélé que les entreprises sont les plus susceptibles de bénéficier d’un retour à la normale.

Parmi les premiers gagnants d’aujourd’hui, il y avait:

Informa (jusqu’à 110,30p à 567,00p), le fournisseur de conférences spécialisé en hausse de plus de 20%, dans l’espoir que des événements réels plutôt que virtuels soient à nouveau organisés bientôt.

Propriétaire de Primark, Aliments britanniques associés qui a été durement touchée par la fermeture forcée de ses magasins, a également fortement augmenté (en hausse de 310,50p à 1 980,00p), dans l’espoir que les futurs verrouillages seraient de portée plus limitée.

Géants de l’énergie BP (jusqu’à 31,05p à 230,91p) et coquille (en hausse de 123,40p à 1,131,40p) ont été de grands gagnants, avec la prévision que la croissance mondiale et la demande de pétrole peuvent organiser une reprise plus forte.

Pendant ce temps, dans le voyage des propriétaires de BA IAG (jusqu’à 27,19p à 130,79p), constructeur de moteurs d’avion Rolls Royce (32,64p à 102,20p) et easyJet (jusqu’à 183.80p à 716,40p) ont profité d’une bouffée d’air bienvenue sous leurs ailes.

en relation

Des entreprises à surveiller dans un monde après Covid

Dans le secteur de la consommation, fabricant de sandwichs de supermarché Greencore (+ 24,3p à 114,9p) et Bakkavor (+ 6,28p à 71,48p) ont été les plus durement touchés par la pandémie. Bakkavor, qui fabrique des plats cuisinés, des salades et des pizzas, est plus susceptible de profiter d’un lever tôt, étant moins exposé aux changements attendus à long terme du comportement des consommateurs et du travail à domicile.

Dans le secteur des services financiers, les prêteurs britanniques les plus exposés à l’endettement à la consommation bénéficieront probablement de l’augmentation de la menace du chômage de longue durée, ainsi que de la réduction de la probabilité de futurs verrouillages, fermetures d’entreprises et créances irrécouvrables.

Les entreprises à surveiller comprennent Virgin Money Royaume-Uni (+ 13,55p à 113,55p), qui s’est écrasé de 52% depuis mars, et Confiance sécurisée (en hausse de 21,72p à 771,72p) en baisse de 54% depuis le début de l’année

Les grandes banques britanniques devraient également rejoindre le rallye avec Lloyds (jusqu’à 4,04p à 31,40p), Barclays (jusqu’à 16,68p à 126,10p) et Groupe NatWest (jusqu’à 13,20p à 138,05p).

Des prêteurs spécialisés, tels que Provident Financial (jusqu’à 44.80p à 285.80p) se sont adaptés à un nouveau mode de travail à distance mais bénéficieront néanmoins de rencontrer les clients en face à face.

Sur le marché du logement, les constructeurs de maisons et les agents immobiliers étaient déjà en tête de la reprise avant que les nouvelles d’aujourd’hui n’échappent à un deuxième verrouillage, mais moins de restrictions sur les chantiers de construction pourraient aider à accroître l’activité, avec Groupe Berkeley jusqu’à 268p à 4611,52 et Bellway jusqu’à 348p à 2,901,62p. La reprise plus large du marché du logement relèvera les agents immobiliers en général, mais Foxtons (jusqu’à 2,85 pence à 38,55 pence) est le plus susceptible de bénéficier d’un retour à la vie en centre-ville. Il a vu le chiffre d’affaires du troisième trimestre baisser de 10% par rapport à l’année précédente.

En santé, prestataire indépendant Flèche (jusqu’à 5,33p à 135,93p) bénéficieront de tout retour à la chirurgie élective dans le NHS après une suspension quasi totale au plus fort de la pandémie.

Le secteur de l’assurance a été frappé par un cataclysme lié au krach de l’activité économique, au risque de crédit d’une récession à double creux et aux annulations d’événements. Groupe RSA (+ 0.20p à 649.20p) est bien positionné pour rebondir après une restructuration de deux ans. Saga (hausse de 41,52 pence à 176,02 pence), dont les revenus proviennent en grande partie de sa branche assurance, devrait connaître une reprise si les restrictions sont assouplies permettant aux croisières de redémarrer au printemps prochain. Le vaccin devrait d’abord être déployé auprès des personnes âgées, son noyau démographique.

Un vaccin devrait entraîner une reprise dans le secteur minier, alors que la demande reviendra à la normale dans tous les domaines et qu’une reprise menée par les consommateurs fera sonner à nouveau les cloches du mariage pour les diamants et l’or. Anglo-Pacifique (jusqu’à 6,20p à 108,00p), Petra Diamonds (jusqu’à 0,12p à 1,52p) et Hochshild Mining (en baisse de 37,40 à 233,19) – toujours martelés par le verrouillage au Pérou – tous méritent d’être étudiés.

L’assouplissement des restrictions de voyage débloquera la demande de pétrole et de gaz, le prix du pétrole étant le plus susceptible d’augmenter. Huile de Tullow (jusqu’à 2,23p à 20,42p) et Huile Premier (jusqu’à 1,06p à 12,86p) ayant tous deux des poids d’huile élevés.

Le commerce bénéficiera d’une reprise de la fréquentation des centres-villes, d’un retour à la navigation et au shopping comme loisir et de la prise de conscience naissante qu’on ne peut pas aller travailler dans le loungewear. Dunelm, Naked Wine et Gear4Music ont tous exploité le boom du shopping à domicile, et un retour à la grande rue ne perdra probablement pas toute leur nouvelle coutume.

Greggs (jusqu’à 275,51p à 1617,50p) et WH Smith (en hausse de 344,00 à 1 373,00p) sont parmi les détaillants à avoir chuté le plus loin, mais devraient sortir de la pandémie en tant qu’entreprises plus solides.

Toute reprise ne peut pas venir trop tôt pour le secteur du voyage en difficulté. Les actions des compagnies aériennes se rassemblent déjà en prévision que les restrictions seront levées avant le sommet de l’été prochain et continueront de remonter par rapport aux creux historiques. IAG (en hausse de 36,02 à 139,65p) et easyJet (en hausse de 181,46p à 714,06p) figuraient parmi les plus gros élévateurs d’aujourd’hui, tout comme le motoriste Rolls Royce (en hausse de 41,29p à 110,85p).

En loisir, Hollywood Bowl (jusqu’à 36,50 à 167,00) et Ten Entertainment Group (en hausse de 35,59 à 176,59) ont vu leur cours baisser de moitié grâce à Covid. Une demande refoulée une fois qu’un vaccin est en place pour alimenter leur rétablissement.

Les groupes de cinéma ont également été frappés par un double coup dur, avec des foules décroissantes voyant le bouchon tiré sur une série de sorties à succès; La dernière sortie de Daniel Craig en tant que chef de James Bond parmi eux. Cineworld a augmenté de 10,09p à 38,91p.

Il y a un aperçu complet des pubs, des secteurs de loisirs et d’hospitalité ici.

Un porte-parole de Peel Hunt a déclaré: «Nous pensons qu’il y aura probablement un écart de plusieurs mois entre la première annonce de données d’essai de vaccins approuvables et le déploiement de programmes de vaccination de masse.

«Même alors, il est peu probable que la vaccination« résout »la pandémie – ce sera l’un des nombreux outils nécessaires pour rouvrir les économies. Fait encourageant, toutes les pandémies respiratoires du siècle dernier ont été suivies de fortes rebondissements économiques, que des programmes de vaccination de masse aient ou non été mis en œuvre.