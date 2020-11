Une Barbie “! Shakira a laissé même Gerard Piqué essoufflé | Instagram

Malgré son immense renommée, la chanteuse colombienne Shakira n’a pas perdu la simplicité qui l’a caractérisée une grande partie de sa carrière ainsi que sa beauté remarquable et de montrer une image dans laquelle à travers un vêtement noir moulant elle révèle un peu plus le cuir en plus de sa silhouette marquée ressemble à un toutBarbie!

Le célèbre auteur de “Pies descalzos” met à l’épreuve une fois pourquoi il est l’un des favoris des fans et c’est qu’il suffit de regarder la photo pour comprendre les raisons pour lesquelles Piquer tomba sous ses pieds. Elle est définitivement belle et sait exploiter tous ses attributs!

Il est à noter que la Barranquilla a un style totalement sain et accompagnée non seulement d’une, mais de plusieurs disciplines qui l’aident à rester en forme, il ne fait aucun doute que pour beaucoup de ses admirateurs, les résultats sauteront d’un coup d’œil.

A cette occasion, l’interprète de “Waka Waka”, Shakira, a laissé ses fans sans voix une fois de plus après être apparue dans une tenue noire totalement ajustée qui a réussi à faire forte impression en révélant un peu plus de peau en plus de montrer une partie de ses belles jambes.

Sans aucun doute, avec cette pièce, l’épouse du défenseur de l’équipe du Barca en aura fait beaucoup rêver, et même la star du football lui-même.

La mère de Milan et Sasha a l’air naturelle, sereine et sûre de sa beauté, l’une des grandes qualités qui l’ont toujours identifiée dans l’environnement compétitif de la musique.

Il faut dire qu’il n’y avait pas qu’une mais plusieurs images dans lesquelles la belle colombienne apparaît et même dans certaines d’entre elles elle était accompagnée par la chanteuse Rihanna.

Sur les cartes postales, les deux sont apparus avec la même couleur de vêtement qui les rendait mystérieux et séduisants, dans une autre, il apparaît avec une tenue rouge serrée et un fond du ton de sa peau, soulignant à nouveau les qualités de la jeune artiste.

Les instantanés ont été révélés par l’un des comptes de la page de fans qui héberge la plate-forme Instagram @Shakira_Killa, dédiée à révéler divers moments de la vie et de la carrière du propriétaire des plus célèbres «hanches» du divertissement.

Shakira Isabel Mebarak Ripoll Elle a été chargée dès son plus jeune âge de démontrer le grand talent qui la caractérisait, très jeune elle a su conquérir le public avec son propre style et la façon dont elle a repris les scènes.

Au cours de sa carrière, elle a récolté plus de succès qui l’ont même amenée à être reconnue par de grandes maisons de disques telles que Sony Music et Billboard, la positionnant comme la «reine de la pop latine».

L’artiste qui partage les racines libanaises, colombiennes et espagnoles de la part de ses parents, est une référence en musique après l’avoir conquise avec d’innombrables succès.

Le nom “Shakira” vient de l’arabe et signifie “reconnaissant”, comme le nom de famille de son père, Mebarak, tandis que Ripoll a son origine en catalan.

Un nom qui ne pourrait certainement pas être plus en accord avec l’interprète énergique qui a conquis pendant de nombreuses années le cœur de tous ses disciples qui jusqu’à aujourd’hui ont montré son grand amour et son soutien pour sa carrière.

Ce sont les résultats que la désormais influente a récoltés après avoir imprimé tout son cœur et toute son énergie sur chacun de ses projets.

Grâce à tout cela, cela donnerait aussi l’impulsion à “Secouer«se tourner vers la philanthropie dans un instant, devenant même un ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF.

Maintenant, malgré le fait que la chanteuse ne soit pas restée constante sur scène, puisqu’elle s’est consacrée à mener à bien une tâche principale aux côtés de sa famille, ses fans attendraient le bon moment lorsqu’elle déciderait de les ravir une fois de plus avec de nouvelles chansons et sa présence inégalée.