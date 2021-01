Une belle poupée, Demi Rose est considérée comme parfaite dans cette tenue | INSTAGRAM

La célèbre mannequin britannique Demi Rose est de retour et est arrivée avec une nouvelle photo publiée sur son Instagram officiel, dans laquelle elle se faisait appeler une poupée tout en portant une jolie tenue de sport en collaboration avec la marque. Jolie petite chose.

Ce n’est pas la première fois qu’il collabore avec ce Marque de mode, mais il y a déjà plusieurs occasions où elle se consacre à la promotion d’un ensemble d’entre eux, cependant, cette occasion est l’une des plus belles puisque même elle-même a réalisé à quel point elle était belle.

Sur la photo, nous pouvons voir Demi Rose portant une veste rose assez ouverte de l’avant et un ruban très intéressant sur le front car il est rembourré, en même temps, elle la fait peigner avec deux nattes qui la font paraître encore plus Jeune et jolie.

Outre le fait que les fans étaient plus qu’heureux de l’instantané et qu’ils lui ont donné des centaines de milliers de likes, d’autres modèles célèbres sont également venus la flatter en tant que tel était le cas de Shirin et Alexa Dellanos, qui le considéraient comme parfaite dans cet ensemble.

Il est à noter que ce divertissement a été très bien accueilli depuis hier, ses fans l’ont ratée en ne voyant pas une nouvelle photo d’elle, car ils regardent son profil pour voir toutes ses actualités.

Une fois de plus nous aborderons également les histoires postées sur son profil, car comme on le sait, il cherche à nous rapprocher un peu plus de sa vie personnelle et surtout à nous tenir au courant de ses activités quotidiennes, en l’occurrence il partageait des selfies en noir et blanc dans le qui semble assez attrayant.

Il a également enregistré une vidéo tendre de son chaton dans laquelle se trouve un animal de compagnie parfait qui appréciait le confort de sa chambre et les premiers rayons du soleil qui passaient par la fenêtre.

Demi Rose pense que les rayons du soleil du matin sont très bons pour notre corps et notre cerveau, elle recommande donc d’en profiter comme elle le fait, puisqu’elle a lu une étude qui le confirme et a décidé de la mettre en pratique.

La jeune Britannique a pris son petit déjeuner devant sa maison où elle a reçu les premiers rayons de la journée et profite de la terre en compagnie de ses animaux de compagnie, tout en contemplant le magnifique paysage qu’elle possède.

Il a également partagé qu’il faisait de l’exercice parce qu’il devait garder sa silhouette aussi bonne que possible pour ses fidèles fans, qui le remercient sûrement beaucoup dans les commentaires.

Un autre grand projet que Demi Rose a préparé pour cette année est d’apprendre un peu de musique, en fait elle prend déjà des cours et s’entraîne avec les instruments qu’elle a chez elle.

Il ne fait aucun doute que Demi Rose est l’un des modèles les plus populaires et les plus beaux du moment, nous vous recommandons donc de garder un œil sur Show News pour ne manquer aucune de ses actualités et de ses nouvelles belles photos.