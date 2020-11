UNE

vélo mutilé avec une seule roue qui faisait partie d’une œuvre d’art de Banksy chérie a disparu.

La pièce, installée près d’un salon de beauté à Nottingham en octobre, montre une fille faisant du hula-hoop avec un pneu de vélo.

Devant elle, un vélo cassé avec une roue arrière manquante est enchaîné à un lampadaire avec un verrou à l’infini, en clin d’œil à l’ancienne usine de Raleigh à proximité.

Mais les habitants ont été choqués de découvrir ce week-end que le vélo manquait.

Il a déjà été pris pour cible par d’autres graffeurs au moins deux fois, ce qui a incité le conseil à installer un revêtement protecteur en plastique sur la jeune fille.

La résidente Tracy Jayne a découvert que l’œuvre d’art avait été prise pour cible lorsqu’elle est allée la visiter dimanche matin.

Elle a déclaré au Guardian: “C’est dommage si quelqu’un l’a pris et a choisi d’être aussi irrespectueux, pas seulement envers Banksy lui-même, mais envers l’ensemble de Nottingham.”

Son défunt mari a travaillé pour le fabricant de vélos Raleigh, l’une des plus grandes entreprises de Nottingham jusqu’à sa fermeture en 2002, ce qui signifie qu’elle avait un lien émotionnel avec le travail.

Louise Harrison, qui était en visite sur place, a déclaré au Nottingham Post: «Je pense juste que c’est triste que quelqu’un fasse ça.

«J’ai l’impression que Banksy nous a fait un cadeau alors que nous étions au plus bas avec des taux d’infection croissants.

“Le vélo manquant en retire.”

La police du Nottinghamshire et le conseil municipal de Nottingham ont déclaré que le retrait du vélo ne leur avait pas été signalé.

Show Me The Monet a été créé en 2005 et ajoute des caddies abandonnés et un cône de signalisation à la célèbre scène des jardins.

Une nouvelle œuvre d’art peinte par Banksy pendant le verrouillage, qui a été exposée dans un couloir d’hôpital

La fille de Banksy avec une boucle d’oreille en perle modifiée pendant le coronavirus

Stormzy se produit sur la scène Pyramid au Festival de Glastonbury 2019 portant un gilet conçu par Banksy

Les employés de Sotheby’s posent avec “ Love is in the Bin ” de l’artiste britannique Banksy lors d’un aperçu médiatique à la maison de vente aux enchères Sotheby’s

Deux hommes sont assis devant un célèbre graffiti de l’artiste de rue britannique Banksy, peint sur un mur d’une station-service dans la ville de Bethléem en Cisjordanie

Hommage de Banksy à Pulp Fiction dans l’Est de Londres

Une nouvelle œuvre d’art de Banksy dans le quartier des bijoux de Birmingham semble avoir été vandalisée quelques jours après sa première apparition. La peinture murale représente deux rennes peints sur un mur de briques semblant tirer le long d’un banc

Sotheby’s accueille la première exposition rétrospective non autorisée d’œuvres de Banksy organisée par l’agent de Steve Lazarides-Banksy dans les premières années

L’art des graffitis de l’artiste “ guérilla ” Banksy est vu le 16 mai 2006 à Chalk Farm, Londres. L’image frappante peinte à la bombe à grande échelle intitulée “ Sweeping It Under The Carpet ” représente une femme de chambre qui a nettoyé la chambre de l’artiste dans un motel de Los Angeles. L’article commandé par le journal “ The Independent ” édité mardi par le leader de U2 Bono, est destiné à représenter une métaphore de la réticence de l’Occident à s’attaquer à des problèmes tels que le sida en Afrique.

Peinture murale: l’œuvre d’art avant qu’elle ne soit couverte (Photo: PA)

L’œuvre de Banky Les Mis à Knightsbridge

Une œuvre d’art urbain de Banksy découverte sur le mur du magasin Poundland à Wood Green

Une femme attaquée par un morceau de mouettes par Banksy, lors de la vue de presse pour le plus grand spectacle de l’artiste à ce jour, intitulé “ Dismaland ”, à Tropicana à Western-super-Mare, Somerset

Les constructeurs retirent une feuille de bois recouvrant une œuvre d’art de Banksy quelques instants après avoir reçu l’ordre de la retirer du bâtiment en face de l’ambassade de France

Léopard à code-barres de Banksy

Un migrant regarde le travail de Banksy dans la “ jungle ” des migrants de Calais

Une couverture recouvre une peinture murale de l’insaisissable artiste de rue Banksy, du co-fondateur d’Apple, Steve Jobs, dans un camp de migrants à la périphérie de Calais. La pièce a acquis une telle popularité que les gens sont facturés pour que la couverture soit soulevée pour pouvoir la voir.

Un employé tient la fille et le ballon de Banksy qui a été peint sur un cadre Ikea chez les commissaires-priseurs Bonhams le 23 mars 2012 à Londres

Dismal, et pas comment il le pensait: le Dismaland de Banksy

Banksy, Brick Lane

Banksy – Love is in the Air street art, Soho, Londres

Un graffiti intitulé “Art Attack” réalisé par le graffeur britannique, guérillero, Banksy est vu sur la barrière très controversée d’Israël en Cisjordanie à Ramallah

Vendu: Ce Banksy dans la bande de Gaza a été acheté pour seulement 118 £

La provocation de Banksy sur une image emblématique de la guerre du Vietnam

Une image au pochoir d’un rat de Banksy à Haringey, Londres

Des enfants posent pour leur photo avec une installation de l’art du graffeur britannique Banksy à New York en 2013

Installation artistique de l’artiste britannique Banksy, un robot et un code-barres, est vu sur un mur dans le quartier de Coney Island à New York City

Les amoureux du mobile par Banksy sur Clement Street, Bristol

Art Buff créé par l’artiste de rue Banksy à Folkestone, KenT

Banksy’s Walled Off Hotel dans la ville de Bethléem en Cisjordanie occupée par Israël

Autoportrait par Banksy

Grafitti par l’artiste illusoire Banksy orne un bâtiment le 28 août 2008 à La Nouvelle-Orléans, Louisian

Peinture murale Vulture Petrol Head par Banksy à Dungeness

L’œuvre du graffeur britannique Banksy ‘No Ball Games’

Zoo du Bronx de Banksy au Yankee Stadium

Cardinal Sin par l’artiste Banksy à la Walker Art Gallery, Liverpool

Un ouvrier tenant le portrait de Kate Moss par Banksy (2005) lors d’un aperçu de presse pour l’exposition Banksy: The Unauthorized Retrospective, organisée par Steve Lazarides, à la S | 2 Gallery de Londres

Une fresque de Banksy qui a été peinte sur le côté de l’une des salles de classe de Bridge Farm Primary à Bristol pendant la mi-session

Une image au pochoir d’un rat à Haringey, Londres

Un danseur pose avec une nouvelle installation d’art du graffeur britannique Banksy peint sur la porte d’entrée du Hustler Club à New York

“Flower Girl”, un pochoir délicat sur un mur de briques massif par le célèbre artiste de rue Banksy, est affiché dans un entrepôt dans le grand Los Angeles, Californie

Murale Brexit: l’oeuvre sur le côté d’une arcade abandonnée à Douvres

Détail d’une installation de l’artiste Banksy, intitulée Civilian Drone Strike, exposée à l’exposition d’art Art the Arms Fair 2017

Un homme prend une photo de l’une des deux nouvelles peintures murales peintes par l’artiste Banksy près du Barbican Centre à Londres

Banksy a perdu le “ Snorting Copper ” dans sa maison d’origine sur Curtain Road à Shoreditch

Une femme passe l’une des deux nouvelles peintures murales peintes par l’artiste Banksy près du Barbican Centre à Londres

La peinture ‘Parlement dévolu’ par le graffeur Banksy, qui est exposée au musée de Bristol

Une oeuvre de Banksy sur un pont à Hull

Un homme passe devant une œuvre d’art de l’artiste de rue Banksy à Paris

Les gens se rassemblent autour des clôtures qui ont été érigées pour protéger la dernière œuvre d’art de l’artiste de la guérilla souterraine Banksy

Un étal de rue avec des peintures à l’huile créant une image d’un yacht dans le canal de Venise avec un panneau indiquant “Venise dans l’huile”, mis en place par une personne prétendant être l’artiste britannique Banksy, à Venise

Un bateau à moteur passe devant une œuvre présumée de l’artiste de rue britannique Banksy “ l’enfant naufragé ”, qui est apparu sur le mur extérieur d’une maison donnant sur le canal Rio de Ca Foscari à Venise, Italie

Banksy a créé le gilet anti-coup de couteau Union Jack de Stormzy porté à Glastonbury en juillet 2019

Banksy frappe Notting Hill

Une vitrine affiche une mini-exposition de l’artiste britannique secret, Banksy avec le signe ‘Produit intérieur brut’, à Croydon

Affiche dans un magasin d’articles ménagers, produit intérieur brut, qui est lancé dans le sud de Londres par le graffeur Banksy

Banksy a transformé un banc de dormeur en traîneau du Père Noël dans un commentaire social sur l’itinérance à Noël

Une nouvelle œuvre d’art sur le côté d’une maison sur Marsh Lane, Barton Hill, Bristol

Une section de la nouvelle œuvre qu’il a créée pendant le verrouillage, dans sa salle de bain. L’artiste a légendé l’article “Ma femme déteste quand je travaille à domicile

La fille de Banksy avec une boucle d’oreille en perle modifiée pendant le coronavirus

Il a été vendu lors d’un événement Sotheby’s à Londres mercredi après une bataille de près de neuf minutes entre cinq collectionneurs, a déclaré la maison de vente aux enchères.

Il a rapporté 7551 600 £ contre une attente comprise entre 3,5 et 5 millions de £.

Des voleurs ont utilisé une meuleuse d’angle pour retirer la peinture murale d’une fille en deuil d’une porte de sécurité en acier de la salle de concert du Bataclan, où 90 personnes sont mortes lors d’une vague de fusillades et d’attentats à la bombe dans la ville qui a fait 130 morts.

La pièce a été découverte dans un grenier en Italie.