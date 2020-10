Une bonne pose, Yanet García montre comment il travaille ses muscles | INSTAGRAM

La célèbre mannequin et animatrice, Yanet García, qui est devenue célèbre grâce à son rôle de “La fille de la météo” Dans divers programmes télévisés, il se consacre actuellement à lui-même.

Pour cette raison, il a voulu cette fois nous montrer comment il travaille ses muscles en prenant une photo du gymnase et dans une très bonne pose. Yanet García a fini par ravir tout le monde dans la célèbre application de photos Instagram où ses fans se tiennent au courant de ce qu’il fait et ravissent ses élèves avec ses belles photographies.

Cette photo a atteint plus de 200 000 “likes” en très peu de temps, puisque le short bleu et son top blanc, habillés par cette beauté mexicaine, étaient les plus attractifs pour les internautes qui se consacraient également à commenter toutes sortes de Compliments et compliments les plus créatifs possible pour tenter de se faire remarquer par l’ancien présentateur des phénomènes météorologiques.

Beaucoup manquent de la regarder à la télévision, mais ils se contentent de pouvoir la regarder sur leur téléphone portable ou leur ordinateur car c’est là qu’ils passent quelques minutes à observer que toute sa silhouette est assez exercée, tant d’admirent ses efforts et son dévouement.

À plus d’une occasion, Yanet García a essayé de nous encourager à faire de l’exercice et à mener une vie aussi saine que possible, recommandant qu’il serait préférable d’avoir à la fois un entraîneur physique et un nutritionniste afin que nous ayons le guide le plus expert et le plus spécialisé.

Pour cette raison, Yanet se concentre sur ce domaine et a décidé d’étudier une carrière en nutrition en commençant par ouvrir une page où il commence à jouer son rôle de coach sportif, ainsi que de recommander des régimes, des choses qu’il a apprises au cours de ses nombreuses années. expérience.

Malgré ses 29 ans, la jeune femme a déjà aidé certaines personnes à améliorer leur vie, c’était le cas de sa mère, qui est plutôt contente d’avoir perdu quelques bons kilos et d’avoir une vie plus saine grâce à sa fille, car ce qu’il a recommandé qu’il soit motivé et qu’il étudiera en se consacrant à ce qu’il aime le plus.

Son mari a également été très favorable et malgré le fait qu’il ne travaille pas et ne gagne pas d’argent comme ils le souhaiteraient, il investit son temps afin de tirer le meilleur parti de sa popularité et de ses connaissances dans le futur, ce qui fait une combinaison assez forte et qu’il promeut. par exemple.

Et il n’y a pas de plus grande attraction que de montrer l’exemple, ce que Yanet García fait à la perfection, nous montrant qu’il est possible d’avoir une vie saine et un corps totalement sain et beau.

Nous aimerions que le problème s’arrête là, cependant, les internautes se sont consacrés à lui envoyer des messages critiquant son visage et essayant de déranger son esprit, lui disant que sa silhouette avait été obtenue grâce à des interventions chirurgicales, cependant, la conductrice a assuré qu’elle n’avait que quelques détails en face quelque chose que peu de gens peuvent croire et ainsi ils n’ont pas cessé de commenter cette situation.

Il semble que les réseaux sociaux continueront avec leur façon habituelle d’exprimer leurs opinions et qu’ils ne manquent aucun détail donc ils mettent toujours en évidence ce type de chose à l’aide d’un grand nombre de mots créatifs pour essayer de la faire se sentir mal ou la décourager, bien sûr sans réussir, Eh bien, elle continue et avec plus d’énergie.