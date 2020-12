Le ministre de la Santé Lord Bethell a déclaré que plus de 137 000 personnes au Royaume-Uni avaient déjà reçu la première dose du vaccin Covid-19 au cours de la première semaine du «plus grand programme de vaccination de l’histoire britannique».

Le gouvernement a commandé 40 millions de doses du vaccin – suffisamment pour vacciner 20 millions de personnes avec deux injections chacune. Il y a 800 000 doses dans la première tranche, ce qui signifie que 400 000 personnes seront initialement vaccinées.

Pour ceux qui souhaitent savoir où ils se trouvent dans la file d’attente pour recevoir le jab, Omni Calculator a lancé un calculateur de file d’attente de vaccins pour le Royaume-Uni.

Les utilisateurs de la calculatrice sont invités à entrer leur âge et à informer le système de certains facteurs tels que s’ils sont un agent de santé ou s’ils ont des problèmes de santé sous-jacents.

La calculatrice d’Omni donnera alors à l’utilisateur un nombre notionnel de sa position en termes de priorité de vaccin. Le calculateur est indépendant et n’est pas connecté au NHS ou au programme de déploiement des vaccins.

Les doses du vaccin Pfizer / BioNTech sont administrées à partir de dizaines de centres hospitaliers – avec des personnes âgées de 80 ans et plus, des travailleurs à domicile et des agents du NHS qui sont les plus à risque en premier.

Charles s’attend à attendre le vaccin Covid-19

Le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) a examiné les données sur les personnes qui souffrent les pires issues de la maladie et les personnes les plus à risque de décès.

Il a publié des directives provisoires plus tôt dans l’année, qui ont ensuite été légèrement modifiées pour placer toute personne jugée «cliniquement extrêmement vulnérable» plus haut dans la liste des priorités.

Le conseiller scientifique en chef d’Engand, Sir Patrick Vallance, a déclaré que le Royaume-Uni ne reviendrait probablement pas à un semblant de normalité avant le printemps et que nous pourrions encore avoir besoin de nos masques pour le visage l’hiver prochain.

Il a expliqué que bien qu’il sache que le vaccin empêche le virus de s’installer dans le corps, on ne sait pas encore s’il empêche la transmission des vaccinés aux non-vaccinés.

S’adressant à Sky News lors du soi-disant «V-Day», il a déclaré: «Il faudra beaucoup de temps pour s’assurer que tout le monde dans les groupes à risque et tous les groupes difficiles à atteindre soient vaccinés comme il convient. “