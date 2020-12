Une chute de la pole dance provoque la paralysie faciale de María León | INSTAGRAM

Il est bien connu que María León est une adepte de la pole dance, l’art de savoir danser sur le tube, que beaucoup considèrent comme un sport extrême, et c’est que, vraiment, lors de l’exécution des exercices pour cette discipline, beaucoup de dextérité et de coordination sont nécessaires, ainsi que de la force dans les bras et les jambes.

La plupart des gens qui pratiquent ce sport se rendent dans les centres de pole dance les plus proches ou ceux qui répondent le mieux à leurs besoins, ce qui, en cas de incident, ils ont leur personnel formé pour résoudre les problèmes et autres, cependant, nous savons bien que María León préfère pratiquer cette pratique dans le confort de sa maison.

Alors il entreprit de placer dans une pièce de sa maison un “Pôle”, où, pratiquement tous les jours, elle doit pratiquer ses mouvements, même si, cela vaut la peine de le mentionner, elle n’a pas de professeur qui l’aide à exécuter ses pas de danse, donc, à une occasion, cela s’est terminé par un fort accident, qui l’a déclenchée une paralysie faciale.

Bien que, l’actrice a commenté que ce n’était évidemment pas la première chute qu’elle a subie, mais elle a souligné que c’était le premier accident spectaculaire qui lui était arrivé, en le disant de cette façon: «Je tombe sur ma tête et sur moi, mon cul tombe. Quand je tombe, j’entends quelque chose de tonnerre et quand je me lève j’ai chaud, j’ai dit «je me suis cassé le nez». J’ai couru avec mon ex-partenaire et j’ai dit «dis-moi que j’ai toutes mes dents». Tout était plein de sang », a-t-il révélé.

Plus tard, lorsqu’elle est allée chez le médecin, face à une chute aussi spectaculaire, elle a reçu le diagnostic de «paralysie faciale», et en plus de cette condition, la chanteuse avait une entorse cervicale et a même dû mentir dans l’enregistrement de la série dans laquelle elle était travaillant à ce moment-là, alors quand il est arrivé chez le médecin, il lui a demandé de garder son secret et de dire que c’était pour autre chose, et non pour être tombé du tube.

De même, León a ajouté que tout cela était si scandaleux que même certains médecins pensaient qu’il s’était fracturé le crâne et avait duré environ deux semaines avec une paralysie faciale, tandis qu’avec une entorse cervicale, une semaine seulement, alors il avait à apparaître avec un demi-visage tordu quand il a rejoint les enregistrements de sa série, avec lesquels il divertit ses fans.

Il est à noter qu’à l’heure actuelle, la danseuse également María León continue de pratiquer la pole dance, elle le fait clairement avec beaucoup plus de soin, car elle essaie d’éviter à tout prix ce type d’accidents, en plus, elle a été vue pour apprécier cela et d’autres exercices extrêmes malgré le grave accident qu’il a subi.

Bien sûr, vous apprenez des erreurs, donc, de l’incident, León effectue toutes ses routines et s’entraîne avec le maximum de soin possible, car vraiment tout aurait pu se terminer pire, même avec des blessures cervicales plus graves qui auraient peut-être pu l’être. laissé immobile pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Heureusement, cela n’est pas parti de là et tous ses problèmes de santé ont été rapidement résolus, de plus, elle a été obligée de suivre une thérapie physique pour pouvoir se remettre complètement dans les plus brefs délais, car il fallait continuer avec les enregistrements de sa série, et évidemment il ne pouvait pas retourner sur le plateau avec son visage paralysé.

Dernièrement, nous avons pu voir María León effectuer placidement ses étirements et toutes sortes de routines et d’acrobaties sur perche, ainsi que dans la salle de sport qu’elle fréquente, où elle passe son temps à pratiquer différentes positions d’équilibre, et d’autres exercices de respiration et d’étirement. , qui la maintiennent en forme et toujours prête à danser.