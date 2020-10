Une collaboration unira Gorillaz et Elton John dans Pink Phantom | Instagram

Gorillaz, Elton John et le rappeur 6lack Jeudi, ils ont sorti une collaboration qui fait partie de Song Machine: Season One.

Avant la sortie de l’album le 23 octobre, le groupe a sorti “Le fantôme rose“, le dernier épisode de sa production.

Quelques heures auparavant, John avait partagé sur les réseaux son enthousiasme à l’idée de pouvoir interpréter la chanson avec le groupe et le rappeur.

J’ai toujours été fan de Gorillaz. La façon dont la chanson s’est déroulée est géniale, j’ai hâte que vous l’entendiez », a posté l’artiste sur ses réseaux sociaux.

Le voici – «Le fantôme rose». Même travailler à distance (j’étais à Londres et il était dans le Devon), collaborer avec Damon à ce sujet était un processus tellement engageant et créatif. Je suis très, très heureux que cela se soit produit et j’espère que vous apprécierez la piste

– Elton John (@eltonofficial) 1 octobre 2020

Song Machine: Season One proposera également des collaborations d’artistes tels que Robert Smith, St. Vincent, Peter Hook, Skepta, The Cure’s Kano, entre autres.

Gorillaz présentera son nouveau projet avec une performance live, intitulée “Song Machine Live”, du 12 au 13 décembre.

À travers le clip vidéo, vous pouvez voir les deux personnages pleins d’animations, une caractéristique qui caractérise les chanteurs de “Feel Good Inc.”

L’interprète de “Sacrifice” n’a pas fait exception et semble également caricaturé avec le style des personnages qui apparaissent généralement dans les vidéos de Gorillaz en plus de ses lunettes particulières.

En compagnie de son emblématique piano rose, l’une des couleurs préférées avec lesquelles il joue toujours dans la plupart de ses apparitions, Elton apparaît au premier plan donnant un aperçu de cette nouvelle version musicale.

Ils ont travaillé à distance

C’était le chanteur lui-même Elton John Qui a révélé la manière dont ils ont réalisé cette union, soulignant qu’il était à Londres à l’époque, a réitéré être satisfait des résultats.

Voici “The Pink Phantom”. Même en travaillant à distance, j’étais à Londres, collaborer avec Damon à ce sujet était un processus tellement engageant et créatif. Je suis très, très heureux que cela se soit produit et j’espère que vous apprécierez la chanson », lit-on dans la légende.

Il est à noter que dans “The Pink Phantom”, en plus de la participation du célèbre protágonista de “Rocketman”, Sir Elton John collabore également 6LACK. Ce morceau est le septième morceau sorti de “Song Machine”, le nouvel album de Gorillaz qui sera disponible ce mois-ci.

La nouvelle chanson forme une ballade électronique où la voix du légendaire artiste britannique se démarque complètement avec la voix du rap de 6LACK.

Qui est 6LACK?

Il est possible que 6LACK, n’ait un certain poids que pour les fans de rap, et peut-être que sa renommée ne transcende pas celle de Gorillaz ou d’Elton John,

Cependant, le musicien qui s’appelle vraiment Ricardo Valdez Valentine Jr., est un rappeur, chanteur et auteur-compositeur américain, qui a été reconnu après la sortie de son album “Prblms”.

Il a également reçu trois nominations aux Grammy Awards et a remporté un prix des MTV Video Music Awards.

Quant à Gorillaz, le groupe virtuel britannique créé en 1998 par Damon Albarn et Jamie Hewlett s’est fait connaître avec leur première chanson en plus du style propre qu’ils ont imprimé dans leurs chansons, généralement accompagnés de vidéoclips animés, en animation traditionnelle et en animation informatique. .

Le premier single du groupe était “Clint Eastwood” et est sorti le 5 mars 2001, atteignant la 4e place au Royaume-Uni.

Le style du groupe a varié pour différents médias depuis que certains le cataloguent comme un hybride entre dub, hip-hop, indie lo-fi et musique du monde, PopMatters l’a considéré comme une fusion d’éléments hip-hop, rock et musique électronique dans la musique pop, mais selon Allmusic Gorillaz définit son style comme un mélange de britpop et de hip-hop.