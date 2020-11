UNE

La querelle entre les exécuteurs testamentaires de la succession de 67 millions de livres de la «starchitecte» Dame Zaha Hadid a éclaté en guerre totale devant la Haute Cour.

La célèbre créatrice du centre aquatique qui accueillait des épreuves de natation aux Jeux olympiques de Londres est décédée à l’âge de 65 ans en 2016, et son héritage a été embourbé dans des différends juridiques depuis.

Dans la dernière escalade, son collaborateur au sein du cabinet qui porte son nom – Patrik Schumacher – fait face à des accusations de «relations inappropriées» avec «plusieurs membres du personnel subalternes». Il nie tout acte répréhensible.

Les réclamations sont faites dans des documents judiciaires déposés au nom de trois exécuteurs testamentaires: la nièce de Dame Zaha, Rana Hadid, l’artiste Brian Clarke et l’ancien promoteur immobilier Lord Palumbo.

Le quatrième exécuteur testamentaire, M. Schumacher, directeur de Zaha Hadid Architects, basé à Londres, le troisième plus grand cabinet du Royaume-Uni, tente de les faire révoquer en tant qu’exécuteurs depuis 2018. Bien que de nombreuses questions aient été réglées le mois dernier, les parties se disputent toujours s’il devrait conserver un droit de veto sur les décisions prises par une fiducie constituée au nom des salariés.

Les documents affirment que M. Schumacher, 59 ans, a abusé de son droit de veto à trois reprises.

Dans un exemple, il est allégué qu’il a tenté de bloquer l’enquête sur les plaintes déposées par un dénonciateur en juillet selon lequel il avait “ eu des relations sexuelles inappropriées avec le personnel subalterne de ZHL, et leur aurait donné du favoritisme aux frais de ZHL, malgré des conseils juridiques indépendants aux exécuteurs testamentaires. ‘ce n’était pas une situation dans laquelle [we] peut être considérée comme n’agissant pas. »

Selon un témoignage de Rana Hadid, une enquête préliminaire du cabinet d’avocats DAC Beachcroft a conclu que M. Schumacher, qui a épousé l’architecte coréen Eunsil Yang en 2016, «a une affaire à répondre en ce qui concerne le traitement favorable accordé par ZHL à une personne avec qui il a eu une relation sexuelle ».

Le rapport a révélé qu’il avait un enfant avec l’un des employés, qui a été autorisé à voyager en première classe sur des vols internes courts lors d’un voyage d’affaires en Chine, contrairement à la politique de l’entreprise, et a reçu une augmentation de salaire de 23% en 2019, par rapport à avec une augmentation médiane de 6,2% pour les assistants en architecture de la firme.

Cependant, son refus de coopérer «a empêché que ces affaires fassent l’objet d’une enquête appropriée».

M. Schumacher, à qui Dame Zaha a laissé 500000 £ en espèces, a constamment soutenu que les allégations de comportement inapproprié étaient motivées par une hostilité personnelle remontant à un discours qu’il avait prononcé à Berlin huit mois après sa mort.

Dans le discours, rapporté pour la première fois par le Standard, il a plaidé pour la mise au rebut des logements sociaux dans le centre de Londres et a déclaré que les propriétaires étrangers «acheter pour partir» devraient être accueillis «même s’ils ne sont ici que pour quelques semaines».

À l’époque, les trois exécuteurs testamentaires ont déclaré que Hadid «aurait été totalement opposée à ces vues et s’en serait dissociée».

Dans une «lettre de vœux» légale accompagnée du testament qu’elle a rédigé près de 12 mois avant sa mort, Dame Zaha a stipulé que M. Schumacher devait conserver le contrôle de Zaha Hadid Ltd et Zaha Hadid Design Ltd «dans la mesure du possible».

Il a également déclaré qu’il «devrait bénéficier d’au moins 50 pour cent de leurs revenus et de leur capital», le solde devant être au profit d’autres employés.

Dans ses observations au tribunal, M. Schumacher a déclaré que «les allégations des accusés sont motivées par leur hostilité à son égard.

Comme exemple parmi tant d’autres, Mme Hadid l’a précédemment accusé d’avoir forcé Dama Zaha à l’ajouter à la lettre de voeux. Il a ajouté: «Toute suggestion selon laquelle M. Schumacher n’agirait pas d’une manière qu’il considérait comme étant le meilleur intérêt de ZHL manque de fondement probatoire.»

Zaha Hadid Architects s’est dit «consterné par les allégations non fondées portées contre Patrik Schumacher.

Les allégations ne sont pas prouvées, contestées et doivent être examinées dans le contexte d’un différend acrimonieux de longue date entre les fiduciaires de la succession de Zaha. Patrik a commencé à travailler avec Zaha Hadid en 1988 et leur collaboration de près de 30 ans est le fondement de notre succès. Sous sa direction, nous continuons à bâtir sur l’héritage que Zaha et Patrik ont ​​établi ensemble.