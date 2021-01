Une page GoFundMe créée pour aider la famille du policier du Capitole Brian D. Sicknick a collecté plus de 250 000 $ depuis sa création vendredi. Sicknick était l’une des cinq personnes décédées lors de l’émeute au Capitole américain, où des partisans pro-Trump ont fait irruption et ont interrompu la certification par le Congrès de la victoire du président élu Joe Biden. Sicknick était originaire de South River, New Jersey et New Jersey Gov. Phil Murphy a ordonné que tous les drapeaux américains soient hissés à mi-bâton lundi en l’honneur de Sicknick.

Sicknick est décédé jeudi des suites de “blessures subies pendant son service”, a déclaré la police du Capitole dans un communiqué. Il a été blessé alors qu’il “s’engageait physiquement” avec les émeutiers et s’est effondré à son retour dans sa division. Il a été transporté d’urgence dans un hôpital voisin, où il a succombé à ses blessures. Sa mort fera l’objet d’une enquête de la part de la police du Capitole, de la direction des homicides du département de la police métropolitaine de Washington DC et des autorités fédérales. Un responsable de l’application de la loi a déclaré à CNN que le bureau du procureur américain ouvrirait une enquête fédérale sur le meurtre de Sicknick.

Aujourd’hui, j’ordonne que tous les drapeaux des États-Unis et du New Jersey soient hissés à moitié le lundi 11 janvier 2021 en l’honneur du policier du Capitole américain Brian Sicknick de South River, décédé des suites de blessures subies lors de la défense du Capitole américain contre les violences insurrectionnistes. pic.twitter.com/hqJpW9Ap3g – Gouverneur Phil Murphy (@GovMurphy) 9 janvier 2021

Sicknick a rejoint l’USCP en juillet 2008 et a servi dans l’unité des premiers intervenants. Il a également servi en tant que sergent d’état-major dans la Garde nationale du New Jersey, a déclaré Murphy dans un communiqué. Il a été déployé dans le cadre de l’opération Southern Watch en Arabie saoudite et de l’opération Enduring Freedom en Afghanistan. “L’officier Sicknick a donné sa vie en protégeant le Capitole des États-Unis et, par extension, notre démocratie même, contre une insurrection violente”, a déclaré Murphy.

L’officier était le plus jeune de trois fils, a déclaré son frère Ken Sicknick dans un communiqué au nom de sa famille. Ils sont “très fiers” de son service. “Brian est un héros, et c’est ce dont nous aimerions que les gens se souviennent”, a déclaré Ken. Ils ont noté que Sicknick voulait «être policier toute sa vie».

Caroline Behringer, une ancienne employée de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré à USA Today qu’elle voyait Sicknick chaque jour où elle venait travailler. Elle a rappelé comment il l’avait réconfortée le 6 novembre 2016 après la défaite d’Hillary Clinton face au président Donald Trump, même si Sicknick était un partisan de Trump. “Je me suis effondré en lui en larmes et je savais qu’il était un partisan de Trump – il était un partisan franc de Trump – et il a mis cela de côté à ce moment-là pour réconforter un ami et c’était un petit geste de gentillesse, mais qui a toujours collé avec moi », se souvient Behringer.

La nouvelle de la mort du policier du Capitole Brian D. Sicknick est déchirante. L’officier Sicknick s’est mis en danger pour nous protéger tous, et cela lui a coûté la vie. Les responsables de sa mort doivent être traduits en justice. Mon cœur est avec sa famille aujourd’hui. – Sénateur Mark Kelly (@SenMarkKelly) 8 janvier 2021

Pelosi a ordonné que les drapeaux soient abaissés à la moitié du bâton au Capitole en l’honneur de Sicknick. “Le sacrifice de l’officier Sicknick nous rappelle notre obligation envers ceux que nous servons: protéger notre pays de toutes les menaces étrangères et nationales”, a déclaré Pelosi. «Que ce soit un réconfort pour la famille de l’agent Sicknick que tant de gens pleurent et prient pour eux en cette triste période.

Le fonds GoFundMe autorisé a été créé par l’un des collègues de Sicknick, Lindsey Taylor, et a recueilli plus de 270000 $. «Il n’y a pas de mots pour décrire la perte de l’agent Brian Sicknick», a écrit Taylor. “Il restera à jamais dans les mémoires pour sa bravoure et son service envers notre pays en tant que membre de l’armée et officier de police du Capitole des États-Unis.”