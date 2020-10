Une coupe avec une cause, Yalitza Aparicio dit au revoir à ses cheveux

Près de deux ans se sont écoulés depuis la première du film “Rome“dans laquelle Yalitza Aparicio s’est distinguée comme la fidèle” Cleo “et maintenant elle est devenue une source d’inspiration pour la femme mexicaine elle-même à qui elle s’est consacrée à l’autonomisation et au soutien de bonnes causes, quitte à perdre ses longs cheveux.

S’il y a quelque chose qui a physiquement distingué l’actrice mexicaine Yalitza Aparicio, c’est la vaste extension de ses cheveux, qu’elle avait décidé de garder comme une marque de sa personnalité, malgré le fait qu’elle montre de plus en plus de changements, ses cheveux sont restés longs et avec une couleur naturelle.

Cependant, la fière actrice originaire d’Oaxaca, Yalitza, a décidé de sacrifier l’un de ses traits les plus précieux pour soutenir une bonne cause, elle a décidé de se passer de ses cheveux longs pour en faire don aux personnes qui luttent contre le cancer.

C’est quelque chose que la même histrionique a partagé avec ses fans auxquels elle a dédié dans l’une de ses publications le message où elle décrit le sens pour elle d’avoir tant pris soin de ses cheveux, quelque chose de si précieux pour l’artiste et avec lequel elle va désormais contribuer à ce grand cause.

L’actrice a donc été chargée de rejoindre la nouvelle campagne Dior avec d’autres célébrités telles que Charlize Theron et Cara Delevingne.

Par sa dernière publication, Aparicio, sympathisez avec cette cause à travers un message inspirant:

Pour moi, être une femme, c’est être forte, toujours garder la tête haute car, quoi qu’on vous dise, vous devez être sûr de ce dont vous êtes capable. Cela signifie aussi résistance, résistance à tout ce que vous avez à affronter », a déclaré le protagoniste de Rome dans une vidéo partagée par la société fondée par le designer Christian Dior.

Dans sa dernière apparition sur les réseaux sociaux, qui sera accompagnée de deux clichés qui marquent l’avant et l’après de son grand changement de look, dans lesquels l’actrice désormais célèbre partage son expérience gratifiante.

La force et la confiance peuvent être partagées de différentes manières. Aujourd’hui, après presque 6 ans de préparation et de soin de mes cheveux, je réalise mon rêve de les donner pour soutenir et accompagner ceux qui en ont besoin », a été le message avec lequel Aparicio a joint les deux images de son changement de look.

Aujourd’hui, le Youtuber a également profité de l’occasion pour évoquer la participation d’une autre des marques dédiées aux soins capillaires, la société “Head & Shoulders”, qui a également rejoint cette campagne afin de “transmettre sécurité et force” à tous. qui passent par cet état de santé.

Aujourd’hui, je réalise un rêve et je vous invite à vous joindre à nous pour qu’avec vos cheveux vous puissiez accompagner une femme qui traverse cette bataille avec le #HeadInAlto », a-t-il ajouté.

Le plus doux pour la jeune femme de 26 ans a été les réactions de ses followers qui ont réagi à sa publication avec de beaux messages dans lesquels ils ont célébré sa décision.

Pour les fans du nominé aux Oscars, c’était un grand geste d’engagement pour ce type de cause, que les utilisateurs ont applaudi avec des messages très positifs.

Sans aucun doute, quelque chose qui a sûrement aussi nourri l’âme du protagoniste du film “Roma” d’Alfonso Cuarón et maintenant aussi un défenseur des droits des femmes, Yalitza Aparicio.

Belle à l’extérieur et à l’intérieur, Un exemple à suivre, La coupe vous va très bien, étaient quelques-uns des commentaires qu’elle a reçus.

Des milliers de personnes sont confrontées chaque jour à des diagnostics sévères, comment savoir qu’elles ont cette maladie dévastatrice, qui en plus de voler la santé, met également les personnes dans des états dépressifs profonds en plus des effets que les traitements l’accompagnent.

Le don de cheveux est l’une des causes les plus empathiques qui puissent exister au milieu de toute la bataille contre ce mal, il y a de plus en plus d’ateliers dédiés à la fabrication de perruques capillaires pour fournir aux patients une incitation qui contribue d’une certaine manière pour faire face aux défis du destructeur maléfique.