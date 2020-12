Une cow-girl entière! Manelyk d’Acapulco Shore montait à cheval | Instagram

Encore une fois, le mannequin et influenceur Manelyk González de Rive d’Acapulco Elle a partagé une vidéo où elle montre ses charmes, cette fois elle l’a fait sur un cheval en le montant, c’est une vraie cowgirl!

Dans le cadre de la deuxième saison de son émission de télé-réalité “Los Mawy: de la largeur au ranch” voici comment Manelyk Avec son petit ami Jawy, ils sont appelés par la combinaison de leurs noms, ensemble, ils forment un très beau couple, bien qu’il y ait ceux qui les ont critiqués parce qu’ils pensent que c’est seulement le marketing d’Acapulco Shore qui attire l’attention, car ils appartiennent tous les deux au premier. saison et c’est pendant l’émission de téléréalité qu’ils sont devenus petits amis.

Malgré cela, le couple vit actuellement ensemble et très heureux, tous deux ont des projets ensemble mais aussi individuels, donc ils ne sont pas totalement dépendants l’un de l’autre, ils se complètent assez bien.

Du club au terrain !! Cet endroit me manque tellement … Toujours avec mon @BangEnergy », a écrit Manelyk dans sa description.

Le vidéo Manelyk Il l’a partagé sur son compte Instagram officiel où il fait constamment la promotion de cette boisson, aujourd’hui ne faisait pas exception étant donné que le mannequin a tendance à gagner de l’argent en faisant la promotion de certains produits, il n’est pas rare de voir autant de vidéos en permanence.

Ses adeptes ont commencé à aimer sa publication et aussi à écrire certains commentaires où ils rehaussent sa beauté et sa silhouette, car il apparaît avec un pantalon moulant, un haut à fleurs, des bottes et un chapeau ainsi qu’une jolie cowgirl.

La plus belle fille du monde », a écrit l’un de ses fans.

Rapidement, la vidéo a commencé à avoir tellement de cœurs rouges qu’elle a atteint cent mille semblables, il ne fait aucun doute que Manelyk Elle est assez populaire, en fait c’est elle qui a le plus d’adeptes de toutes les personnalités qu’Acapulco Shore a eues, dont près de trois millions de plus que Celia Lora qui dans la saison sept était La Boss de la maison Aca Shore.

La belle femme de 31 ans est l’une des plus grandes célébrités que le programme MTV au Mexique ait eu, à tel point que plus tard, ils lui ont offert, à elle et à son petit ami, une émission de télé-réalité, car les internautes sont intéressés à en savoir un peu plus sur leur relation. et voyez comment ils s’entendent, on pourrait dire qu’il y a là quelque chose de morbide.

Manelyk semble être une fille capricieuse, capricieuse et volontaire, ce qui pour dire la vérité dans une large mesure est et elle-même l’admet elle-même, au fil des ans, elle a réussi à mûrir bien que son essence reste intacte, c’est peut-être pourquoi ses fans l’adorent tant parce que c’est un être original qui ne cherche pas l’acceptation des autres.

Elle a réussi à faire tomber tout le monde amoureux de sa personnalité qui, bien qu’elle ne soit pas une “gourmande” dicton mexicain qui fait référence à quand une personne n’est pas totalement bonne ou agréable, elle a réussi à gagner des millions de fans qui la suivent constamment dans ses publications.

En continu Manelyk Il essaie de partager du contenu sur ses réseaux sociaux, notamment sur Instagram où il ravit l’élève de ses fans grâce à sa silhouette formidable, qu’il exerce constamment et montre les résultats qu’il a eu au fil des ans, bien qu’il admette clairement que à certaines occasions, elle a eu recours à certains arrangements, elle était vraiment belle.

Mane a toujours été une très belle femme, elle le sait et en profite, elle sait que grâce à sa beauté et son irrévérence elle peut aller très loin car en plus de cela elle est extrêmement intelligente, elle l’a montré dans chacune des sept saisons de la télé-réalité.

