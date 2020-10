Une déclaration fiscale a rendu publique la fortune de Kanye West | Instagram

Il s’est avéré que le chanteur Kanye West a révélé tous les détails de sa fortune évaluée à des centaines de millions de dollars.

Le rappeur et homme d’affaires controversé Kanye ouest a mis en lumière ses atouts dans une démonstration de l’engagement des candidats à la transparence en révélant leurs inquiétudes quant à leur appartenance politique et leurs nouveaux prétendants à la présidence des États-Unis.

Le célèbre rappeur Kanye West, a décidé de rendre public sa déclaration de revenus et sa fortune de centaines de millions de dollars.

Après cet exploit, beaucoup se sont interrogés sur les vraies raisons qui ont conduit le chanteur à révéler tout ce qu’il possède, serait-ce que c’était une excuse pour montrer le statut qu’il possède?

Ce qui est certain, c’est que la star du rap n’a toujours pas retiré son doigt de la ligne en ce qui concerne sa candidature à la candidature présidentielle et dans une tentative de rester présente il a choisi cette opportunité pour revenir d’une certaine manière à la course.

Selon les documents qui auraient été fournis aux autorités, ils indiquent que la richesse du chanteur est évaluée à des centaines de millions de dollars grâce à ses divers efforts financiers dans différentes industries, allant de sa carrière dans la musique à l’industrie immobilière, la mode et même la beauté.

En particulier, sa ligne de vêtements et de chaussures, Yeezy LLC, Yeezy Apparel LLC et Yeezy Footwear LLC, lui aurait accordé 50 millions de dollars chacun et avec des accords de collaboration entre Adidas et Nike, il aurait empoché environ 50 et 70 millions selon la propagation le journal New York Post.

Cependant, d’autres revenus proviendraient également d’autres sociétés différentes, parmi lesquelles huit, qui auraient rapporté des bénéfices à Kanye de cinq millions de dollars chacun dans ce seul 2020.

Bien que d’un autre côté, le rapport ait également révélé certaines dettes hypothécaires, cela laissait toutefois entendre qu’une partie d’entre elles provenait également des finances de sa femme, ce qu’il ne voulait pas révéler.

En revanche, c’est un site spécialisé qui a révélé le montant auquel la fortune du musicien s’élève à 1,3 milliard de dollars selon les derniers calculs de Forbes, bien qu’il assure que c’est le montant de cinq milliards, sera-ce qui contemple également l’empire millionnaire de sa célèbre épouse, la mondaine Kim Kardashian?

Enfin, le mariage semble insuffler la paix après tant de crises dans leur relation après les épisodes difficiles liés à la condition du chanteur, qu’il a rencontré il y a quelques mois souffre de trouble bipolaire.

La femme d’affaires également a révélé que les jours étaient difficiles puisqu’elle a dû se diviser en plusieurs morceaux pour s’occuper de son mari, de ses enfants ainsi que de ses affaires.

Aussi, récemment, le chanteur aurait dû reparler du pont qu’il a tenté de construire avec la politique.

Il a récemment partagé une vidéo du premier débat présidentiel des candidats promouvant sa candidature, auxquels il a mis un cap pour promouvoir sa propre campagne «présidentielle».

Dans la vidéo où apparaissent Kamala Harris et Mike Pence, candidats respectivement à la vice-présidence du Parti démocrate et du Parti républicain, qui se sont affrontés mercredi dernier.

Ils devaient d’abord acheter la marchandise », a commenté le rappeur, ajoutant un lien vers le site Web où ils pouvaient acheter les produits de sa campagne.

En juillet dernier, l’artiste a tenté de présenter sa candidature, cependant, son nom n’apparaissait que sur les bulletins de vote de 12 États, ce qui était insuffisant pour qu’il obtienne les votes nécessaires pour occuper la Maison Blanche.

Décidément, le chanteur n’arrête pas de faire des choses qui sortent de l’ordinaire puisque ces derniers jours a circulé une vidéo dans laquelle l’artiste a apparemment jeté son Grammy dans les toilettes ce qui a provoqué parmi plusieurs commentaires, une action “dégoûtante”, ainsi que “irrespectueuse “par l’artiste avec l’une des récompenses les plus importantes du monde de la musique.