Une déesse complète! Karime Pindter montre ses lèvres comme jamais auparavant | Instagram

Grâce à MTV à travers l’émission de télé-réalité Acapulco Shore, nous avons eu l’occasion de rencontrer Karime Pindter qui nous surprend de plus en plus avec ses publications, comme l’une des plus récentes où elle montre sa silhouette avec un costume deux pièces très séduisant.

La également appelée Matrioska comme sa comadresse Manelyk est l’une des plus grandes célébrités de Rive d’AcapulcoTous deux ont su tirer parti de leur renommée et en ont profité, au fil du temps, ils ont réussi à se développer non seulement émotionnellement mais aussi professionnellement.

On peut le voir à l’œil nu sur leurs réseaux sociaux, en comparant leurs clichés et vidéos sur Instagram où ils n’ont pas utilisé autant de montage et de production qu’aujourd’hui, qui ressemblent déjà à tous les professionnels de la La photographie.

En plus d’être une personnalité des médias sociaux Karime Pindter Elle est également devenue une grande femme d’affaires et chauffeuse, on pourrait dire qu’elle a été l’un des membres d’Acapulco Shore qui a le plus profité de sa notoriété, car elle a décidé de lancer plusieurs projets, elle a même des restaurants, jusqu’à présent elle en a fait la promotion. ligne de maquillage, en particulier ses rouges à lèvres, auxquels elle a fait allusion dans sa description:

Voici à quoi ressemble Mme Claus après avoir utilisé mon gloss # BesoDe3! Autonomisé, responsabilisé et engagé. Qui a été bon cette année? Si vous voulez que votre # BesoDe3 lance le lien bio #RegalosPerrisimos », a écrit le modèle.

SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO, CLIQUEZ ICI.

A son image, il apparaît vêtu d’un costume deux pièces très coloré, cela semble avoir une impression d’un célèbre dessin animé “Les Chevaliers du Zodiaque”, en plus de bas résille, et une veste plutôt moelleuse, dans une de ses mains il tient un gloss de sa ligne, apparemment il est à l’intérieur d’un parking souterrain, l’image est très coquette surtout à cause de son look, il a sûrement réussi à en intimider plus d’un.

J’enlève mon chapeau et me lève super photo, belles lumières et ce qui suit a pris les palmiers les plus beaux et le top du monde je t’aime ce gloss # besodetres si ça marche je veux le mien », a écrit l’un de ses fans.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Karime Pindter Il est l’une des célébrités qui ont été fréquentes en termes de ses apparitions à Acapulco Shore, il a eu l’occasion de nous ravir tout au long des sept saisons, même si nous devons dire que ce ne sont pas les seules apparitions qu’il a eues dans la télévision faisait également partie d’autres émissions de téléréalité et a même son intitulé “Hagas lo que hagas” qui a été largement accepté par le public.

La mannequin et femme d’affaires saisit toutes les occasions non seulement pour ravir l’élève de ses fans mais aussi pour promouvoir ses produits qui sont de plus en plus acceptés par le public, notamment parce que la belle Karime Pindter Elle a une manière assez curieuse de les promouvoir, même si au début elle semble être quelqu’un qui “tombe malade” avec sa personnalité parvient à faire tomber amoureux ceux qui la connaissent, comme cela s’est produit dans la première saison d’Acapulco Shore.

Grâce à sa façon de s’exprimer, la mannequin parvient à se faire beaucoup d’amis, bien qu’elle soit célèbre c’est une femme assez simple, qui sait très bien ce qu’elle veut et se bat pour cela, elle ne manque pas les opportunités qui lui sont offertes, c’est-à-dire un bon exemple pour toute femme entreprenante.

Ce sera sans aucun doute le début d’une carrière prolifique en affaires pour Karime Pindter, peut-être que dans peu de temps elle partagera un nouveau projet ou une nouvelle réalité avec nous.

A lire aussi: ils jettent un coup d’œil! Karime Pindter a montré sous son chemisier