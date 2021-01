Près d’une douzaine de républicains au Sénat américain réclament une commission pour auditer les résultats de l’élection présidentielle de 2020. Si la commission n’est pas formée, ces sénateurs et sénateurs élus menaceraient de s’opposer formellement à l’élection par le collège électoral du président élu Joe Biden. Cependant, aucune de ces mesures n’aurait une chance réelle de modifier les résultats des élections.

Le Congrès américain devrait se réunir le 6 janvier pour certifier les votes du collège électoral lors des élections de 2020, mais un petit groupe de républicains est maintenant dissident. Selon un rapport de NBC News, le groupe menace “de rejeter les électeurs des États contestés comme n’étant pas” régulièrement donnés “et” légalement certifiés “(la condition légale), à ​​moins que et jusqu’à ce que cet audit d’urgence de 10 jours soit terminé.” Cela créerait plus de travail pour le Congrès et ébranlerait probablement davantage la confiance du public dans l’élection, mais n’a pratiquement aucune chance de changer les résultats réels, estiment les analystes.

La liste devrait inclure Marsha Blackburn (R-TN), Mike Braun (R-IN) et les nouveaux sénateurs Bill Hagerty (TN), Tommy Tuberville (AL) et Cynthia Lummis (WY). Les nouveaux sénateurs ont tous partagé le bulletin de vote avec @realDonaldTrump. https://t.co/qUtoWzudl7 – Arden Farhi (@ArdenFarhi) 2 janvier 2021

Les dissidents sont l’actuel Sens. Ted Cruz du Texas, Ron Johnson du Wisconsin, James Lankford de l’Oklahoma, Steve Daines du Montana, John Kennedy de la Louisiane, Marsha Blackburn du Tennessee et Mike Braun de l’Indiana, ainsi que la nouvelle Sens. Cynthia. Lummis du Wyoming, Roger Marshall du Kansas, Bill Hagerty du Tennessee et Tommy Tuberville de l’Alabama. Soit onze sénateurs au total, qui ont tous signé une déclaration publique faisant état de leur menace.

L’objection des sénateurs n’aurait pas assez de soutien pour aller loin. Une telle objection doit être signée par les membres du Sénat et de la Chambre des représentants, puis elle doit être approuvée par les deux chambres à la majorité simple. Sinon, les votes électoraux sont comptés comme d’habitude. Ce sera probablement le cas ici si ces sénateurs donnent suite à leur menace.

Des dizaines d’enquêtes, d’audits et de poursuites ont été menées sur l’élection présidentielle de 2020, et aucun n’a révélé de preuves de fraude électorale généralisée ou de falsification électorale. Biden a remporté les élections avec une énorme marge, ce qui signifie que de nombreux États devraient être renversés afin de modifier les résultats des élections. Aucune preuve de fraude électorale, même proche de cette échelle, n’a été trouvée.

Pourtant, de nombreux législateurs, experts et Américains moyens sont de plus en plus préoccupés de voir des fonctionnaires entretenir des théories du complot comme celle-ci. La sénatrice Amy Klobuchar du Minnesota a qualifié cette objection de ses collègues républicains de «coup de publicité». Elle a poursuivi: “C’est antidémocratique. Ce n’est pas américain. Et heureusement, ce sera un échec. En fin de compte, la démocratie prévaudra.”

Le Congrès se réunira le mercredi 6 janvier pour certifier les résultats des élections. Le président Donald Trump et certains partisans continuent de promouvoir les théories du complot sur les élections à ce jour.