Le PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, a publié les résultats d’une enquête auprès des employés menée par l’entreprise au cours de l’été suite à des allégations de harcèlement endémique et de toxicité, et les résultats sont révélateurs.

Dans l’enquête anonyme menée auprès de près de 14000 employés, un répondant sur quatre a déclaré avoir été témoin ou subi lui-même une inconduite en milieu de travail au cours des deux dernières années, et un sur cinq a déclaré ne pas se sentir “ pleinement respecté ou en sécurité dans l’environnement de travail. . » Les résultats ont également révélé que les femmes et les employés non binaires étaient témoins ou étaient plus susceptibles d’être victimes ou témoins de harcèlement que les hommes.

Les femmes et les employés non binaires étaient plus susceptibles d’être victimes de harcèlement

Ubisoft affirme que l’enquête – qui a été menée par une société de recherche tierce et dont les résultats ont été fournis à The Verge – a commencé «peu de temps après les premières allégations» de harcèlement sexuel, d’inconduite, de sexisme, de racisme et de milieu de travail toxique l’environnement est apparu plus tôt cet été.

À la suite de ces accusations, une foule de cadres et de dirigeants créatifs d’Ubisoft ont été licenciés ou démissionnés de leurs fonctions actuelles, notamment Tommy François, Maxime Béland, Ashraf Ismail, Serge Hascoët et Yannis Mallat. Le vétéran d’Ubisoft Michel Ancel a également récemment quitté l’entreprise; un rapport ultérieur du journal français Libération (que Ancel nie) a affirmé que cela était dû à une enquête en cours sur la gestion toxique par Ancel de Beyond Good and Evil 2.

La lettre de Guillemot explique ensuite comment l’entreprise espère commencer à traiter ces problèmes et contribuer à créer un environnement de travail plus sûr et meilleur chez Ubisoft. Il note que la société a mis en place de nouveaux mécanismes pour signaler de manière anonyme les accusations de harcèlement afin qu’elles puissent faire l’objet d’une enquête plus approfondie. Ubisoft révise également son code de conduite d’entreprise obligatoire et organise une formation obligatoire sur l’anti-sexisme et le harcèlement dans toute l’entreprise.

Ubisoft travaille également à l’embauche d’un nouveau responsable de la diversité et de l’inclusion et de nouveaux vice-présidents, et vise à ce que les femmes représentent au moins 24% du personnel d’Ubisoft d’ici 2023 (contre 22% actuellement).

Ces changements s’ajoutent aux efforts déjà annoncés pour accroître la diversité et la représentation au sein de l’entreprise, qui comprennent de nouveaux programmes de mentorat pour les femmes et les minorités sous-représentées.

«Tout le monde chez Ubisoft doit pouvoir se sentir confiant et avoir les mêmes opportunités, quels que soient son sexe, sa couleur de peau, sa religion, son âge ou d’autres traits individuels», lit-on dans les remarques finales de Guillemot. Sur la base de la manière dont l’entreprise a géré ses affaires au cours des dernières décennies, Ubisoft semble avoir encore un long chemin à parcourir avant d’atteindre ce stade.