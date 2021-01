UNE

Une enquête pour meurtre a été lancée après qu’un écolier a été poignardé à mort dans un parc de Reading.

La police a été appelée à signaler qu’un garçon de 13 ans avait été poignardé dans les champs de Bugs Bottom, près de Gravel Hill, à Emmer Green.

On pense que le jeune garçon a été attaqué par deux ou trois hommes qui ont rapidement fui en direction de Hunters Chase.

La police a déclaré que le garçon était décédé des suites de ses blessures sur les lieux.

Ils ont ajouté que les plus proches parents de la victime étaient au courant du meurtre et étaient soutenus par des agents spécialement formés.

Aucune arrestation n’a été effectuée actuellement.

Les habitants ont déclaré que le garçon avait été poignardé dans le cou par derrière lors d’une embuscade dans l’aire de jeux populaire, selon The Sun.

La police a précédemment tweeté qu’elle était aux prises avec un “incident grave” et s’est adressée à Facebook pour demander aux gens de rester à l’écart de la zone.

Le surintendant Kevin Brown, de la police de Thames Valley, a déclaré: «Il s’agit d’un incident tragique et choquant qui a entraîné la mort d’un jeune garçon.

«Je ferais appel à toute personne qui était à Gravel Hill cet après-midi et qui pense avoir été témoin de tout ce qui pourrait aider cette enquête à prendre contact avec la police si vous ne l’avez pas déjà fait.

«C’est une zone qui est largement utilisée par les promeneurs de chiens, et je crois qu’il y aura eu des témoins de ce terrible incident, ou qui auront peut-être vu les délinquants quitter la zone rapidement.

«Je demanderais à toute personne qui conduisait ou faisait du vélo dans la région et qui possède une caméra de tableau de bord ou une caméra frontale de vérifier les images entre 15 h et 16 h 30 et de nous contacter si elle a capturé quelque chose qui pourrait aider cette enquête. .

«De même, de nombreuses familles marchent dans la zone, et donc si quelqu’un a pris des photos dans la zone à cette époque, veuillez les vérifier et nous contacter si vous avez détecté quelque chose de suspect.

«Je serais également ravi d’entendre toute personne avec des images de vidéosurveillance dans la région, s’il vous plaît pouvez-vous vérifier cela et nous contacter à nouveau avec tout ce qui pourrait nous aider dans cette enquête.»

Le commandant de la zone de police locale de Reading, le surintendant Nick John, a ajouté: «C’est un incident choquant, et je voudrais rassurer la communauté que nous travaillons sans relâche pour localiser les délinquants et les mettre en détention.

«Naturellement, cet incident suscitera d’énormes inquiétudes dans la communauté locale, et je comprends parfaitement ces préoccupations.

«Je tiens à rassurer la communauté que nous ne négligeons rien dans cette enquête et que nous avons déployé un grand nombre de policiers et de membres du personnel dans la région.

«Si vous avez des inquiétudes ou des informations, n’hésitez pas à en parler à l’un d’entre eux.

«Nous sommes au tout début de cet incident en cours, et je peux vous assurer à tous que nous travaillons pour déterminer ce qui s’est passé et arrêter toute personne soupçonnée d’être impliquée.

«Nous avons une communauté locale forte, et j’encourage quiconque possède des informations qui nous aideraient à localiser les contrevenants, veuillez nous contacter, et vous pouvez le faire dans la plus stricte confidentialité.»

Si vous avez des informations, vous pouvez appeler le numéro 24 heures 101, en citant la référence d’incident 1069 du 3 janvier ou appeler l’organisme de bienfaisance indépendant Crimestoppers 100% anonymement au 0800 555 111.