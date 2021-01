UNE

Une enquête parlementaire sur l’effet de Covid-19 sur l’industrie de la vie nocturne a été lancée – et quiconque aime sortir le soir est invité à aider.

L’enquête «urgente» est menée par le groupe parlementaire multipartite (APPG) nouvellement formé pour l’économie nocturne, dirigé par le député travailliste Jeff Smith, qui a travaillé dans le secteur de la nuit pendant plusieurs années au cours de sa carrière antérieure.

L’APPG, qui est composé de 35 parlementaires de tous les grands partis, vise à comprendre «les défis auxquels le secteur est confronté, son importance pour notre société et notre économie, et comment la vie nocturne peut être rouverte». Dans le cadre de cela, une enquête en ligne cherche à obtenir des réponses de ceux qui sont impliqués dans l’économie nocturne – des propriétaires d’entreprise et des employés aux pigistes et aux consommateurs.

L’enquête, qui dure environ cinq minutes, peut être consultée sur ntia.co.uk/appg.

M. Smith a déclaré: «Alors que nous entrons maintenant dans un troisième verrouillage national, il n’y a jamais eu de moment plus important pour le gouvernement pour répondre aux besoins urgents des entreprises de l’économie nocturne, de leurs chaînes d’approvisionnement et de celles qui dépendent d’elles pour l’emploi.

en relation

«Bien qu’ils jouent un rôle si vital dans nos communautés locales et dans l’économie britannique, les activités nocturnes ont été à plusieurs reprises négligées par le gouvernement, et nous sommes déterminés à faire en sorte que les défis spécifiques auxquels le secteur soit confronté soient relevés. Cette enquête sera une première étape vitale dans notre travail.

Michael Kill, PDG de la Night Time Industries Association, qui soutient l’enquête, a déclaré: «Depuis mars, nous avons vu le secteur nocturne réprimandé, bouc émissaire et même blâmé pour l’augmentation des infections. Notre secteur est passé entre les mailles du filet de programmes de soutien insuffisants et a subi le poids de restrictions en constante évolution et incohérentes.

«Nous exhortons tous ceux qui travaillent dans l’économie de nuit, ou qui profitent simplement d’une soirée, à participer à l’enquête APPG pour aider les décideurs à comprendre l’importance de notre secteur vital.»

Les lieux de fin de soirée tels que les discothèques couvertes ont été parmi les organisations culturelles les plus durement touchées par la pandémie. De nombreux propriétaires ont évoqué les contraintes financières et physiques de l’ouverture avec les mesures de distanciation sociale nécessaires, tandis que le couvre-feu de 22 heures, introduit pour la première fois en septembre, a mis fin aux horaires d’ouverture habituels.