Une start-up de surveillance de la Silicon Valley est accusée de sexisme et de discrimination après qu’un directeur des ventes a utilisé le système de reconnaissance faciale de l’entreprise pour harceler les travailleuses. Verkada, qui était évalué en janvier à 1,6 milliard de dollars, équipe son bureau de ses propres caméras de sécurité.

L’année dernière, le directeur des ventes a accédé à ces caméras pour prendre des photos de travailleuses, puis les a publiées sur une chaîne Slack appelée #RawVerkadawgz aux côtés de blagues sexuellement explicites. L’incident a d’abord été signalé par IPVM et vérifié indépendamment par Vice.

«Match de visage… trouve-moi une giclée»

Des employés ont déclaré à l’IPVM qu’un groupe d’hommes occupant des postes de direction dans l’équipe des ventes, dont beaucoup ont grandi à Danville et joué au football ensemble au lycée, ont contribué à une culture du sexisme.

«Face match… trouvez-moi une giclée», a écrit le directeur des ventes dans Slack, selon le rapport Vice. Le message a été partagé avec des images d’employés prises par des caméras de sécurité Verkada. «La« recherche de visage », comme on l’appelle, peut localiser un individu dans une mer de visages», a rapporté Vice. «Le visage identifié, dans ce cas, appartenait à une employée de la Verkada, la bouche grande ouverte.

Après que l’incident Slack ait été signalé aux RH, le PDG de Verkada, Filip Kaliszan, a donné aux employés de la chaîne Slack un choix: quitter l’entreprise ou réduire leurs options d’achat d’actions. Tous ont choisi de rester et de prendre la réduction des options d’achat d’actions, selon Vice. “J’étais choqué. Pour moi, ce n’est pas seulement une infraction licenciable, c’est une infraction mettant fin à la carrière », a déclaré un employé à l’IPVM.

Le 23 octobre, Kaliszan a envoyé un e-mail aux employés traitant de l’incident. «Dès que les dirigeants ont pris connaissance de l’incident, nous avons lancé une enquête approfondie pour comprendre ce qui s’était passé et qui était responsable», a-t-il écrit. «Cette enquête a révélé qu’une personne était responsable de l’instigation de l’incident et que neuf autres membres de l’équipe faisaient partie de la chaîne Slack. Au moment où nous en avons pris connaissance, la chaîne Slack avait été supprimée; nous avons essayé de le récupérer mais n’avons pas pu. Cela dit, tous les participants ont été rapidement sanctionnés avec des sanctions proportionnelles à leur rôle dans l’incident. J’ai infligé la plus grande sanction financière de l’histoire de notre entreprise à l’instigateur et j’ai eu des discussions disciplinaires individuelles avec chacun des autres participants.

Le président du conseil d’administration de la Verkada, Hans Robertson, a déclaré publiquement qu’il avait engagé intentionnellement une équipe «d’athlètes de vente», et la stratégie de Verkada est de «rendre la culture vraiment amusante».

Verkada a essayé de se différencier du système de surveillance d’Amazon Ring en disant que ses clients, qui incluent Juul Labs, Equinox et Red Lobster, ne travaillent pas avec les forces de l’ordre. Mais dans une vidéo YouTube intitulée «Verkada pour les forces de l’ordre», la société dit qu’elle travaille avec le service de police de Parkersburg, en Virginie occidentale.

Dans une déclaration envoyée par e-mail à The Verge, un porte-parole de la Verkada a déclaré: «La Verkada ne tolère pas le harcèlement sexuel ou les comportements inappropriés. Cet incident isolé a fait l’objet d’une enquête et toutes les personnes impliquées ont été sanctionnées en conséquence. Ce processus comprenait notre service des ressources humaines travaillant avec les femmes touchées par cet incident, offrant des ressources professionnelles et personnelles pour s’assurer qu’elles soutenaient notre plan d’action et se sentaient en sécurité et à l’aise dans leur travail.