Seule une entreprise sur dix à Londres soutient l’élargissement de la zone de péage urbain – mais un tiers est ouvert à un nouveau système de tarification routière «intelligente», selon une enquête.

Le sondage, commandé par la Chambre de commerce de Londres, intervient dans un contexte de spéculation croissante selon laquelle un nouveau système de facturation des conducteurs en fonction de la distance à parcourir pourrait remplacer la charge C de 15 £ par jour à plus long terme.

L’extension de la zone de péage urbain du centre de Londres aux routes circulaires nord et sud d’ici octobre de l’année prochaine a été proposée par le gouvernement comme une option dans ses discussions avec le maire sur un deuxième plan de sauvetage de Covid pour Transport for London.

Cela s’est produit alors que les syndicats et les employeurs représentant 435000 travailleurs de la santé à Londres écrivaient au secrétaire des Transports, Grant Shapps, l’exhortant à ne pas imposer de conditions dans le cadre du plan de sauvetage qui rendait la capitale moins attrayante pour le personnel faiblement rémunéré au travail – comme un C – les tarifs de zone ou de réduction de l’inflation augmentent.

Ils ont déclaré: «Nous sommes très préoccupés par le fait que les types de conditions actuellement signalées dans le cadre du plan de sauvetage proposé toucheront injustement le personnel de santé et de soins sur le plan financier et, de manière critique, pourraient saper les tentatives du NHS et du secteur des services sociaux de conserver et de recruter du personnel. à Londres contre la vague de hausse du coût de la vie.

«Le personnel ne doit pas faire face à des obstacles financiers supplémentaires qui auront un impact sur sa capacité à vivre et à travailler dans la capitale. Les conditions imposées ne doivent pas compromettre davantage la capacité de notre système de santé et de soins de fournir des soins sûrs et efficaces aux patients.

Le sondage d’aujourd’hui, réalisé par Savanta ComRes et basé sur les réponses de 503 entreprises de la capitale, a révélé que seulement 13% étaient favorables à l’extension de la zone C aux banlieues.

Mais 33% soutiennent l’idée d’une redevance qui varie selon l’heure de la journée, tandis que 31% soutiennent un système basé sur la distance parcourue et les niveaux de congestion.

Un total de 16 pour cent a déclaré que le statu quo devrait être maintenu tandis que 14 pour cent ont demandé que les taxis noirs soient obligés de payer la taxe quotidienne, qui s’applique de 7 heures à 22 heures sept jours par semaine.

Le maire Sadiq Khan, interrogé par le membre de l’Assemblée verte de Londres Sian Berry la semaine dernière sur la tarification routière «intelligente», a déclaré que la tarification routière ne résoudrait pas le besoin de TfL d’un plan de sauvetage de 4,9 milliards de livres sterling pour les 18 prochains mois, mais a ajouté que «rien ne devrait être exclu, vis-à-vis du long terme, notamment avec des innovations techniques ».

Un rapport de 2017 de la Commission des finances de Londres commandée par la mairie a déclaré que «toute extension de la tarification routière à Londres pourrait générer des rendements élevés, en raison des volumes de trafic importants», mais a averti que le gouvernement pourrait introduire un système national – et réclamer tous les revenus.

Richard Burge, directeur général de la Chambre de commerce de Londres, a déclaré que l’expansion de la zone C risquait de nuire à la reprise économique de la capitale après Covid.

Il a déclaré: «Il est clair qu’un financement gouvernemental immédiat est nécessaire pour maintenir le réseau en fonctionnement, mais… nos recherches montrent que les entreprises sont désireuses de se pencher sur la tarification routière intelligente ou la tarification de la congestion qui varie selon l’heure de la journée.