Dimanche, les jeunes pilotes NASCAR se sont rendus au Texas Motor Speedway pour la course Gander Outdoors & RV Truck Series. Les pilotes des séries éliminatoires avaient l’intention de gagner et d’obtenir une place dans la course au championnat, mais une collision massive est devenue un sujet de discussion majeur. Ben Rhodes a accroché Christian Eckes et l’a fait tourner contre le mur.

L’incident s’est produit alors que les camions arrivaient au coin de la rue. Rhodes s’approcha du mur avant de tourner brusquement et de se faufiler dans le panneau arrière du camion d’Ecke. Le n ° 18 a tourné et a percuté le mur avant de glisser sur la piste à une vitesse élevée. Le camion d’Eckes s’est immobilisé dans l’herbe. Il a pu sortir du véhicule avec une certaine assistance et a montré sa colère avec un double salut du majeur à Rhodes.

Ben Rhodes accroche Christian Eckes et l’envoie dans le mur. “Ce n’est vraiment pas acceptable.” – @jamiemcmurray pic.twitter.com/eINdTrCpWi – FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) 25 octobre 2020

“Il n’y a pas vraiment grand chose à décomposer”, a expliqué le présentateur Jamie McMurray. “On aurait dit qu’il devait y avoir quelque chose plus tôt, et c’était une riposte. Il n’y a vraiment aucune raison pour que quiconque fasse ce que Ben Rhodes a fait à Christian Eckes là-bas.”

Le personnel médical a emmené Eckes au centre de soins sur le terrain et l’a finalement libéré. Il s’est ensuite dirigé vers la caravane de Rhodes pour affronter son compagnon de route. Une longue conversation a eu lieu entre les deux hommes et a conduit à des bousculades. L’altercation ne s’est pas complètement transformée en un combat à part entière en raison de la présence de la sécurité NASCAR, qui a séparé les conducteurs.

S’adressant aux journalistes après la course, Rhodes a défendu cette décision. Il a dit qu’Eckes avait essayé de le mettre dans le mur et qu’il essayait de garder le contrôle de son camion. Il a répondu aux commentaires des téléspectateurs qui regardaient l’incident et le blâmaient en disant: “C’est bien. Ils peuvent avoir leur propre opinion, mais j’étais dans le camion. Je sais ce qui s’est passé.”

Rhodes a également pris pour cible Kyle Busch Motorsports, déclarant: “Tout le monde veut se battre contre nous pour un incident dans lequel j’ai été mis. Tout vient des gars de KBM.” Il a dit que les pilotes manquaient de talent et n’avaient aucun respect pour leurs collègues concurrents.

L’incident avec Eckes n’était pas le seul impliquant Rhodes. Il a également détruit Josh Bilicki dans le dernier tour. “Hey [Ben Rhodes], qu’est-ce que c’était que ça? Nous avons eu une belle course pour notre petit [Reaume Brothers Racing Teams] et était dans le top 15 avec un à aller jusqu’à [99] tout simplement nous a largués. N’oubliez pas que vous avez bien plus à perdre qu’à Martinsville [middle finger emoji]», A tweeté Bilicki après la course. Le propriétaire de l’équipe Josh Reaume a également déclaré qu’un nouveau camion ferait mieux de l’attendre dans son magasin.