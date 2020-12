Christian Chávez, ancien RBD, Il est impliqué dans un autre scandale, car un homme qui travaillait comme escorte l’accuse de l’avoir infecté par le VIH.

Il s’agit d’un homme identifié comme “Josh”, qui s’est consacré à fournir des services sexuels via une célèbre plateforme numérique où il aurait rencontré l’acteur qu’il accuse de l’avoir infecté avec le Virus de l’immunodéficience humaine (VIH).

Dans une interview avec le magazine TvNotas, Josh assure que Christian vous a forcé à avoir des relations sexuelles non protégées en échange d’un paiement supplémentaire.

Il m’a convaincu d’enlever le préservatif. Je lui ai demandé s’il était «propre», s’il n’avait pas le VIH ou une MST, mais il était offensé et a répondu qu’il n’y avait pas de quoi s’inquiéter. Il m’a offert 500 pesos supplémentaires pour le faire comme ça, et j’ai accepté », a déclaré Josh au magazine.

Josh a avoué qu’il avait accepté de travailler comme escorte parce que traversait une crise économique difficile, sa femme était enceinte et ils avaient faim.

Le meilleur ami de mon partenaire d’alors a réalisé nos problèmes et m’a dit qu’il gagnait de l’argent en servant des homosexuels grâce à Grindr. Mon ex était enceinte et nous avions besoin d’argent, alors pendant mon temps libre, je cherchais quelqu’un pour m’embaucher, et comme je suis bien dotée, j’avais heureusement des clients. Lorsque vous avez faim et qu’un bébé arrive, vous faites tout ce qu’il faut », a-t-il expliqué.