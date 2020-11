Une étape! Michael B. Jordan révèle qu’il ouvrira son OnlyFans | AP

Le bel acteur Michael B. Jordan Il veut tirer le meilleur parti de son corps et du nouveau titre qui lui a valu d’être «l’homme le plus sexy du monde» pour récolter des fonds, c’est pourquoi il a annoncé qu’il ouvrirait son site OnlyFans.

Il ne fait aucun doute que l’industrie du divertissement vit une période très difficile en raison de la contingence sanitaire et il est très probable que c’est ce qui conduit plusieurs célébrités hollywoodiennes à rejoindre la plateforme. Seulement les fans, dans lequel vos abonnés paient pour voir du contenu exclusif.

Cette pratique est assez connue sur Internet pour être des audios, des vidéos ou des photographies très risqués et uniquement pour les adultes.

En fait, Bella Thorne est connue pour avoir une base de fans bien établie qui la suit sur ce nouveau réseau social, alors Michael B. Jordan a dit qu’il voulait le rejoindre maintenant qu’il a été nommé le ” l’homme le plus sexy “.

Comme vous vous en souvenez peut-être, c’est la semaine dernière que les médias sociaux se sont effondrés en apprenant que l’acteur antagoniste de “Black Panther” avait été nommé “l’homme le plus sexy” de cette année par le magazine People.

Une position que de grandes personnalités telles que Hugh Jackman, Dwayne Johnson et maintenant Jordan ont porté et c’est pourquoi l’acteur n’a pas voulu perdre de temps et assure qu’il utilisera ce crochet et combien il a travaillé avec son corps pour ouvrir un compte Seulement les fans, pour prendre des photos en mangeant des fruits et des choses comme ça.

Un OnlyFans arrive bientôt, pourquoi pas. Manger des fruits, toutes sortes de choses folles, deviendra sauvage », a-t-il déclaré dans l’émission de Jimmy Kimmel.

En outre, Jordan Il semblait différent de la façon dont nous avons l’habitude de le voir, arborant une moustache forte et feuillue et c’est pourquoi le conducteur n’a pas perdu de temps et en a profité pour suggérer que ce nouveau compagnon sur son visage serait parfait et attirerait plus d’abonnés et lui ferait probablement gagner 250000 $. Dollars et l’acteur de “Creed II: Defending Legacy” semblaient d’accord et pensaient que c’était une bonne idée.

Et c’est que même si toute cette idée de créer son propre compte OnlyFans était plus une blague dérivée de son nouveau titre, car à un moment donné, l’acteur a mis de côté le rire pour parler du nombre de personnes ayant perdu leur emploi à cette époque. et sans ses entreprises, qui ont malheureusement dû fermer faute de personnel et c’est à ce moment-là qu’il a suggéré que le argent qu’il gagnera grâce à son moustache il serait donné à des gens comme votre coiffeur.

En fait, je vais en commencer un. Mais tous les bénéfices que je veux aller à une école de coiffeur parce que pendant la quarantaine, vous savez, il y avait tellement d’entreprises et d’écoles qui ont fermé. Oui, c’est un problème. Mon barbier Joe et toute l’équipe, nous avons planifié cela, donc nous allons faire fonctionner le système. “

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Lors d’une interview pour People, il a parlé directement de la façon dont cette nomination excite principalement les femmes de sa famille, et a également plaisanté sur la façon dont il en est venu à penser qu’il ne gagnerait jamais le poste de l’homme le plus sexy.

C’est une sensation formidable. Vous savez, tout le monde faisait toujours cette blague, comme: «Mike, c’est la seule chose que vous n’obtiendrez probablement pas. Mais c’est un bon club auquel faire partie. Quand ma grand-mère était en vie, c’était quelque chose qu’elle collectionnait, puis ma mère le lit naturellement beaucoup et mes tantes aussi. C’est celui pour lequel ils vont certainement avoir une place spéciale. “

Sans aucun doute Jordan il est devenu la sensation en modifiant son corps pour perpétuer l’héritage de boxe d’Apollo Creed en tant que son fils, Adonis, dans le premier opus de “Creed” en 2015, puis a continué à dépeindre sans relâche Erik Killmonger dans “Black Panther”. “en 2018.

C’est ainsi que l’acteur de “Seeking Justice” continue de faire sa marque à Hollywood et bien sûr dans le monde.

Cela peut vous intéresser: Dwayne Johnson refuse de donner son titre d’homme le plus séduisant