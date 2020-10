Une nouvelle étude australienne a révélé que le COVID-19 peut survivre pendant près d’un mois sur des surfaces inanimées comme les écrans de téléphones portables et l’argent liquide. L’étude provient du CSIRO, l’agence scientifique nationale australienne, et a renouvelé les précautions contre la pandémie de coronavirus parmi beaucoup d’autres. Les scientifiques ont également rapporté que le virus survivait plus longtemps à des températures plus froides, ce qui annonçait de mauvaises nouvelles pour l’hiver.

Le Centre australien de préparation aux maladies (ACDP) du CSIRO a entrepris cette recherche à Geelong, Victoria, et a publié les résultats dans Virology Journal. Il a constaté que le COVID-19 a une durée de vie beaucoup plus longue sur les surfaces qu’on ne le pensait auparavant, en particulier sur les surfaces lisses comme le verre ou l’acier inoxydable. Les scientifiques ont observé que le virus était toujours présent et représentait une menace même après 28 jours sur une surface lisse. Alors que la plus grande menace d’infection provient toujours du contact avec d’autres personnes, ces données ont alarmé de nombreuses personnes qui ont pris de l’audace après des mois d’isolement.

Nos chercheurs ont découvert que le SARS-CoV-2, le virus responsable du COVID-19, peut survivre jusqu’à 28 jours sur des surfaces communes. # COVID19 #Coronavirus #onehealth @VirologyJ @DefenceScience https://t.co/TdmTKGD9kW – CSIRO (@CSIRO) 12 octobre 2020

L’étude ACDP a révélé que la température a beaucoup à voir avec la durée de survie du virus, donc le contact avec des surfaces lisses qui sont souvent froides est une mauvaise idée. Comme le montre le graphique CSIRO ci-dessus, le virus a survécu beaucoup plus longtemps à 86 degrés Fahrenheit (30 degrés Celsius) qu’à 106 degrés Fahrenheit (40 degrés Celsius). À 68 degrés Fahrenheit (20 degrés Celsius), il a survécu le plus longtemps, survivant potentiellement à l’étude elle-même.

Le CSIRO note que le risque de ces conditions était considérablement plus faible que le risque de contact avec d’autres personnes. Cette étude a été réalisée dans des conditions de laboratoire, et même alors seulement “un puits de chant du virus a été récupéré aux jours 14 et 21, 99 pour cent du virus n’était pas infectieux au jour 7.” L’étude a également été réalisée dans l’obscurité, car la lumière UV peut rapidement inactiver le virus, de sorte que les surfaces extérieures sont beaucoup plus sûres.

Pour certains, cette étude peut être un rappel utile de porter des gants en public et de se laver les mains fréquemment, en plus de porter un masque et de prendre des distances sociales. Pour les espaces publics et les organisateurs d’événements, il peut également illustrer des moyens d’atténuer encore davantage le risque avec des nettoyages fréquents.

Quoi qu’il en soit, cette étude montre que COVID-19 n’est pas comme les autres virus et constitue toujours un risque majeur pour la santé publique. Les experts soutiennent que la distance sociale et l’auto-isolement sont les meilleurs moyens de prévenir la propagation du coronavirus et seront nécessaires jusqu’à ce qu’un vaccin soit préparé, fabriqué et distribué. Pour les dernières mises à jour sur la pandémie, visitez les sites Web des CDC et de l’Organisation mondiale de la santé.