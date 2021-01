UNE

Une enquête sur les raisons pour lesquelles les résidents noirs et des minorités ethniques de l’est de Londres ont été plus durement touchés par le covid a été lancée aujourd’hui.

Des chercheurs du Barts Health NHS Trust et du Queen Mary de l’Université de Londres aborderont également la question de la réticence aux vaccins et la meilleure façon de renforcer la confiance pour encourager l’adoption des injections.

Le projet Amplifying Lives visera à comprendre les raisons de la découverte plus tôt cette semaine selon laquelle les patients noirs et asiatiques étaient plus susceptibles de mourir avec un covid que les patients blancs, selon l’analyse des taux de mortalité des cinq hôpitaux de Barts impliqués dans la première vague.

La nouvelle étude, financée par Barts Charity, utilisera des entretiens et des questionnaires pour avoir un aperçu de la vie des résidents de BAME avant et pendant la pandémie.

Le Dr Vanessa Apea, l’une des chercheurs qui est née à East London elle-même, a déclaré: «Les problèmes de santé moins bons dans les communautés BAME ne sont pas nouveaux, mais ont été révélés plus cruellement que jamais par Covid-19 et doivent être traités de toute urgence. Un engagement communautaire authentique et la co-création de solutions sont essentiels pour atteindre l’équité en santé.

Par rapport à la population générale, les personnes d’origine noire africaine sont 3,24 fois plus susceptibles de mourir et les populations bangladaises sont 2,41 fois plus susceptibles de mourir.

Nurul Islam s’est réveillé en étouffant après avoir contracté un covid

Nurul Islam, 38 ans, de Forest Gate, a contracté le virus en février dernier. Il a dit: «Je n’ai jamais rien ressenti de tel. Une nuit, je me suis réveillé en suffocant. Tant de choses me sont venues à l’esprit, j’avais peur et paniquais. Mais ce qui m’inquiétait le plus, c’était mes enfants – notre fille de 14 mois a également contracté Covid-19 et était malade.

Les chercheurs, dirigés par le Dr Apea et le professeur Chloe Orkin, co-directeurs cliniques de l’Institut national de recherche en santé BME pour Covid-19, prévoient de nouvelles études sur le traitement et les résultats de 3000 patients BAME traités pour covid à Barts Health, avec des références croisées. avec les données des autorités locales de Tower Hamlets et Newham pour explorer des facteurs tels que le statut socio-économique, la densité des ménages et les facteurs de santé géographique tels que la pollution.

Au total, 1 357 patients traités à Barts Health sont décédés du covid, tandis que 8 009 patients se sont rétablis.

La directrice générale de Barts Charity, Fiona Miller Smith, a déclaré: «En tant qu’organisation caritative dédiée au soutien de la santé des habitants de l’Est de Londres, nous ne sommes pas étrangers aux effets austères des inégalités en matière de santé. Et fournir des financements pour mieux comprendre et finalement surmonter ces inégalités est vraiment important pour nous.

“Comme nous ne sommes pas encore sortis du bois en ce qui concerne COVID-19, nous sommes à juste titre fiers de soutenir cette contribution très précieuse.”