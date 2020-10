Le nouveau spin-off de la série The Walking Dead (Frank Darabont et Angela Kang, depuis 2010) – deuxième après Fear the Walking Dead (Dave Erickson et Robert Kirkman, depuis 2015), si vous ne comptez pas les webisodes et les courtes miniséries, et aussi situé dans l’apocalypse zombie dans le style de Night of the Living Dead (George A. Romero, 1968) – ça s’appelle The Walking Dead: le monde au-delà (Scott M. Gimple et Matthew Negrete, depuis 2020), et a récemment sorti son chapitre Brave (1×01), qui ne nous a pas laissé de très bonnes impressions. Bien que peut-être la série sera échangée à l’avenir.

Deux personnages ignorent qu’ils ont un lien tragique du passé et leur terrible drame va sûrement éclater à un moment donné.

Quatre des personnages principaux, d’après ce que nous avons vu, sont les sœurs Iris et Hope Bennett, joué par Aliyah Royale (The Red Line) et Alexa Mansour (The Resident), Elton Ortiz et Silas Plaskett, joué par Nicolas Cantu (The Good Place) et Hal Cumpston (Bilched); quatre jeunes survivants de l’hécatombe. C’est ce que l’on suppose car ce sont les quatre qui entament ensemble un dangereux voyage à la fin de Brave, et deux d’entre eux ont un lien tragique à partir de là qu’ils ignorent mais dont le terrible drame éclatera sûrement à un moment donné de cette première saison de World Beyond.

AMC

Après avoir regardé la vieille photo d’une femme qu’Elton regarde, nous découvrons que Hope a assassiné sa mère disparue.

Lorsque la fille Hope (Samantha Lorraine) a tenté de se mettre en sécurité avec sa mère, Kari Bennett (Christina Marie Karis), après avoir été séparée d’Iris (Maliyah Monae Kellam) et de son père, le Dr Leo Bennett (Joe Holt) au milieu de l’horreur Chaos d’avions se précipitant sur Omaha une femme enceinte les empêche d’utiliser une voiture abandonné sous la menace d’une arme, parce qu’il veut retrouver ses proches, et tue Kari d’un seul coup. Elle ne le voulait probablement pas, mais cela n’empêche pas Hope de la tuer non plus. de la même manière pour ce que vous venez de faire. Et, après avoir regardé une vieille photo qu’Elton jette un œil presque à la fin de l’épisode, on découvre que cette femme était sa mère disparue.

L’article Une explication sur le tournant le plus embarrassant de «The Walking Dead: World Beyond» 1 × 01 a été publié dans Explica.co.