Une femme a déclenché un débat en ligne après s’être filmée en train de cuisiner un steak dans un grille-pain.

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont été stupéfaits par la vidéo de Tik Tok qui montrait une Américaine, connue uniquement sous le nom de Juliette, préparant un steak pour son petit ami.

Dans le clip viral, Juliette met deux steaks crus dans son grille-pain qu’elle allume ensuite à feu moyen.

Une fois «cuit», Juliette sort le steak du grille-pain et le met sur une assiette. Elle recouvre la viande de sauce au steak et se filme en train de prendre la première bouchée.

Alors que les steaks semblaient être cuits et dorés par le grille-pain, beaucoup se demandaient si le grille-pain pouvait bien cuire le steak tout au long.

Le clip a été commenté plus de 11 000 fois sur Tik Tok et a été aimé plus de 100 000 fois.

“Je viens de regarder un crime se produire”, a déclaré une personne en réponse au clip.

Tandis qu’un autre a dit: “Son petit ami est probablement à l’hôpital.”

Ce n’est pas la seule méthode de cuisine créative que Juliette a partagée sur Tik Tok.

Elle a également fait du bacon et des œufs en utilisant une paire de lisseurs et cuit des spaghettis et des boulettes de viande dans une machine à café.

Sa méthode de cuisson du steak dans un grille-pain n’est pas reconnue comme un moyen sûr de cuire la viande.

Le chef Jamie Oliver recommande d’ajouter le steak dans une poêle chaude, puis de le faire cuire pendant 6 minutes pour une cuisson mi-saignante ou à votre goût, en le retournant toutes les minutes.