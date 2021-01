UNE

Une femme pourrait être condamnée à une amende de 10000 £ après avoir organisé une fête illégale du Nouvel An pour plus de 100 personnes dans le quartier des musées exclusif de Londres.

On pense qu’ils se sont vus refuser l’entrée à la fête, qui se déroulait à deux pas de certaines des attractions les plus célèbres de Londres, notamment le Victoria and Albert Museum et le Natural History Museum.

Les agents ont tenté d’entrer dans la propriété, mais les occupants ont refusé de coopérer. Ils sont revenus à l’adresse le 4 janvier et ont dit à l’organisateur qu’elle avait été référée pour la peine maximale en vertu de la réglementation sur les coronavirus.

L’inspecteur par intérim Ganesh Rasaratnam, de l’unité de commandement de base du Met du Centre-Ouest, a déclaré: «Nous sommes au milieu d’une pandémie et des restrictions ont été mises en place pour assurer la sécurité de nos familles, amis et communautés.

en relation

«L’organisateur et les personnes présentes ont délibérément enfreint les restrictions et décidé que les règles ne s’appliquaient pas à eux.

«Nous continuerons de prendre des mesures sévères contre ceux qui pensent être au-dessus des lois et qui mettent les autres en danger avec ce genre de comportement imprudent.

«Heureusement, de nombreuses personnes à travers Londres ont mis une grande partie de leur vie en attente car elles font leur part pour suivre les conseils et réduire les infections à Covid. La grande majorité s’est comportée admirablement et devrait être fière d’avoir contribué à jouer son rôle dans la lutte contre cette crise sanitaire.