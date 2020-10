Une femme finit sans vie, les utilisateurs de TikTok font semblant de la tenir et finit mal | INSTAGRAM

Pour le plaisir, les jeunes enregistrent une vidéo à télécharger sur TIC Tac, dans lequel ils ont simulé l’enlèvement d’une femme et d’un homme, ils ont tiré une arme à feu et assassiné Areline Martinez, 21 ans.

La jeune femme qui est partie orpheline à une fillette d’un an, a participé à la vidéo en tant que victime présumée d’un enlèvement, auquel environ 10 personnes ont participé, dont aucune n’est sortie pour faire une déclaration à ce sujet.

Sur les images, vous pouvez voir un groupe d’hommes, qui pointent avec des armes à feu et ont apparemment le jeune Areline et un autre garçon comme «otages» pour une vidéo Tik tok.

La tragédie s’est produite lorsque, alors qu’ils enregistraient la vidéo pour pouvoir la télécharger sur le réseau social susmentionné, deux de ses amis impliqués dans la production de contenu audiovisuel, ont accidentellement tiré un pistolet de calibre .45, ou du moins c’est ce que les témoins oculaires ont dit. , selon les médias locaux.

La balle provenait du pistolet d’un homme présent lors de la création de la vidéo, et l’accident s’est produit dans le quartier de Rigoberto Quiroz, dans la capitale Chihuahua; Au moment de la fusillade, la fille Areline Martínez était assise, entourée de ses compagnons, les mains et les pieds attachés pour donner plus de vérité à son interprétation, il convient de mentionner que les personnes impliquées dans le meurtre de la jeune femme ont quitté les lieux du crime et même à ce jour, leurs allées et venues sont inconnues.

Le procureur général de l’État, César Augusto Peniche Espejel, a confirmé le fait et a déclaré que cela s’était produit dans un environnement de plusieurs amis, sous les mots: «L’une des hypothèses est qu’ils manipulaient une arme à feu, pensant qu’elle était en rupture de stock. Ils ont tiré sur la femme », a expliqué le responsable.

C’est vrai, les personnes impliquées dans l’événement, pour une raison quelconque, avaient de vraies armes à feu en leur possession, même si on ne sait pas encore si les citoyens avaient la permission appropriée de les porter, cependant, ils pensaient que les armes étaient sans balles, alors ils auraient pu tirer, pensant que rien ne se passerait.

De même, le procureur a annoncé que le FGE assure le suivi des personnes qui ont participé à cette réunion et qu’elles devront se présenter devant le ministère public, pour se dissocier des responsabilités du sujet.

«Si quelqu’un a une responsabilité pénale, il devra répondre. Il y a plusieurs faits à enquêter: la mort malheureuse de la jeune femme et l’origine de cette arme et comment elle est arrivée entre ses mains », a ajouté Peniche Espejel.

De son côté, le Bureau du procureur spécial pour l’attention aux femmes est la zone en charge de l’enquête et a assuré avoir déjà identifié certaines personnes qui apparaissent dans le contenu de TikTok, il convient de mentionner que c’est l’un des hommes impliqués dans l’enregistrement qui a donné J’ai informé les autorités des événements et après cette action, tous les participants ont quitté les lieux, donc la FGE les cherche pour témoigner.

La dernière publication de la fille Areline Martínez dans son compte du réseau social Instagram, a été publiée le jour même de l’accident, sous la légende: “Le temps ne s’arrête pas, moi non plus”.

Les événements se sont produits le vendredi 2 octobre, le 21 octobre et privé le 6 janvier, à Colonia Villa Juárez, au sud de la ville de Chihuahua, malheureusement, lorsque les autorités sont arrivées, la jeune femme était déjà décédée, et Areline elle a été enterrée ce lundi.