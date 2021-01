O

L’une des premières personnes au Royaume-Uni à avoir subi une greffe à deux mains a déclaré que ses progrès avaient été «phénoménaux» au cours des deux années écoulées depuis l’opération.

Cor Hutton, de Lochwinnoch dans le Renfrewshire, a été la première patiente en Écosse et la troisième au Royaume-Uni à avoir subi avec succès la procédure, après s’être fait amputer les mains et les pieds en 2013 après avoir souffert d’une pneumonie aiguë et d’une septicémie qui ont failli la tuer.

À l’occasion du deuxième anniversaire de l’opération de 12 heures, le 9 janvier 2019, Mme Hutton a rendu hommage au donateur et à l’équipe médicale en disant qu’elle était «très chanceuse».

Elle a déclaré: “Il est arrivé par avion – je ne peux pas croire à quel point je suis venu et pourtant à quel point cela a été lent et combien cela change encore chaque jour.”

(

Cor Hutton qui a subi une greffe de deux mains il y a deux ans

/ PA)

Mme Hutton a appris il y a deux mois qu’elle avait retrouvé 90% de ses fonctions entre ses mains, dépassant l’objectif de 75% de son équipe chirurgicale.

«Pour eux, travailler de mieux en mieux au fil du temps est tout simplement phénoménal», a-t-elle déclaré.

La femme de 50 ans a déclaré que le toucher et la sensation étaient les plus lents à revenir en raison du taux de croissance nerveuse, mais les progrès de l’année écoulée lui ont permis d’envelopper correctement les cadeaux à Noël.

Elle a déclaré: «Noël était une grande période pour apprendre – en utilisant un distributeur de ruban adhésif et en utilisant des ciseaux – cette année, j’emballais des cadeaux et nouais des nœuds plutôt que de les mettre dans des sacs avec du papier de soie.»

Mme Hutton a déclaré qu’elle avait des sentiments de culpabilité à l’égard du donneur et de sa famille, déclarant: «Je serai toujours consciente de cela – pendant que je fête, le cœur de quelqu’un d’autre se brise.

«Cela me fait penser à quel point cette famille a été courageuse pour prendre la décision qu’elle a prise et me donner la chance que j’ai eue.

(PA)

Elle a été en contact avec la famille du donateur, qui lui a dit que les mains lui appartenaient désormais.

Elle a ajouté: «Je sais qu’ils sont à moi, mais je ne prendrai jamais cela pour acquis et je ne manquerai jamais de respect d’où ils viennent.»

Mme Hutton protège depuis le début de la pandémie et bénéficie désormais du soutien en ligne et par téléphone de l’association de soutien aux amputés Finding Your Feet plutôt qu’en personne.

«Nous sommes en sécurité et travaillons à domicile et je suis très, très consciente de notre chance», a-t-elle déclaré.

«Il y a beaucoup de gens qui font face à des choses horribles et j’en suis conscient. J’ai tellement de choses pour lesquelles être reconnaissant.