Enfin parler de Danna PaolaLors de la tournée que Sebastián Yatra a fait en Espagne où il promeut son nouveau single “Une fille idéale”, il a également été interrogé sur les fortes rumeurs qui l’ont lié à l’artiste mexicain.

Le chanteur qui a révélé des détails sur sa nouvelle sortie à l’époque a également été interrogé sur ce que serait pour lui la “fille idéale”.

Au cours de la conférence, il était inévitable que le sujet autour des fortes rumeurs selon lesquelles la chanteuse mexicaine Danna Paola lui aurait lié sentimentalement se soit révélé. Sebastian Yatra Il en a profité pour clarifier la situation.

L’interprète colombien qui, il y a plusieurs mois, semblait avoir l’une des relations les plus solides avec le chanteur également Tini Stoessel, l’une des questions qu’il a abordées.

Dès le départ, et pour ce que beaucoup de ses adeptes aimeraient savoir, c’est à quoi ressemblerait une fille idéale selon le célèbre compositeur ?, Ce qu’il décrit, doit avoir un grand cœur, une forte énergie capable de les relier ainsi qu’une personne qui le soutient. 100% et vice versa.

D’autre part, à un moment de l’interview, le natif de Medellín a laissé entendre qu’il avait déjà trouvé cette personne, beaucoup se demanderont s’il s’agissait de Danna Paola.

Cependant, c’est totalement faux, puisque Yatra lui-même assure qu’il n’y a qu’une seule grande amitié avec Danna Paola, mais “nous ne sommes pas ensemble”, a déclaré le chanteur.

Il a expliqué que les deux ont collaboré ensemble sur une chanson, la vidéo a dû être faite à distance en raison des circonstances de la crise sanitaire, bien que malgré cela, elle soit sortie “très cool”, a-t-il dit, il n’exclut donc pas que les deux collaborent à l’avenir.

Quant à sa fréquentation intense avec Tini Stoessel, la star de la musique, il n’a pas exclu ni confirmé toute réconciliation, le chanteur renommé souligne qu’il chérit les beaux moments qu’ils ont vécus ensemble car ils étaient la chose la plus incroyable qui lui soit arrivée à cause de ce qu’il espère que ils peuvent toujours entretenir une bonne amitié, selon le fils prodigue de Colombie confirmé à Europa Press.

Quelle est la prochaine étape pour Sebastián Yatra?

L’interprète de “Perfide“, un single qui a ouvert les portes au chanteur avec Universal Music Latin Entertainment, une grande maison de disques a révélé quelques avancées en termes de projets qui se profilent à l’horizon.

Sebastián Yatra a hâte de commencer deux des tournées qui étaient interrompues en raison du problème de la pandémie.

Une tournée qui le mènera dans certaines villes d’Espagne comme Madrid, Barcelone, Séville, Marbella, il est à noter qu’il n’agira pas seul, il ne pouvait pas être mieux accompagné de deux grandes figures de la musique Ricky Martín et Enrique Iglesias. “C’est la tournée de mes rêves”, a partagé l’interprète des genres ballade, pop latine et reggaeton.

“Ça ne rentre même pas dans ma tête, l’expérience de vie qui sera pour moi, deux des plus grands artistes qui aient jamais existé, ont touché tous les pays de la planète avec leur musique, leur façon d’être, leur charisme, à la fois Je pense que ce sont des gens incroyables, j’ai déjà partagé avec eux dans plus de situations d’amitié. J’ai beaucoup à apprendre d’eux dans les deux sens, en tant que personnes et en tant que professionnels, c’est un cadeau que la vie me fait, c’est comme la tournée de mes rêves ” .

Quant aux autres environnements dans lesquels Sebastián Yatra s’est aventuré, qui est apparu à plusieurs reprises à la télévision, a déclaré que c’était l’un de ses espaces préférés.

Il convient de mentionner qu’il y a deux ans, il a participé à “La voix des enfants“en Colombie, avec deux des saisons les plus emblématiques.

Surtout, Yatra a souligné son expérience de travail avec les enfants, ce qui est devenu l’une des étapes les plus importantes, se souvient-elle.

«J’adore les enfants, je passe un bon moment, maintenant l’expérience de La Voz de adults aussi, avec des gens qui ont le même rêve que moi, il y en a beaucoup que je dis que j’aimerais chanter de cette façon, il y a beaucoup de choses à apprendre, c’est une occasion de rencontrer des collègues et de nouer des amitiés. J’adorerais continuer sur cette voie de la Voix, j’ai vécu un moment brutal en Espagne et je trouve très agréable la réaction des gens cette saison, qui a été la plus réussie de toutes ” .

Enfin, l’interprète de chansons comme “Cristina”, “Un an”, “Il n’y a personne d’autre”, entre autres, a partagé que ses plus grands voeux pour cette nouvelle année se situent au niveau personnel avec Dieu en avant, l’artiste cherche à continuer à triompher et à pouvoir partager tout le bien qui vient avec sa famille, ainsi que l’union, la tolérance, et prendre soin les uns des autres, “il y a du progrès mais il reste encore beaucoup à faire”, dit-il.