Une fin malheureuse!, Selena et l’histoire cachée de son film | .

L’existence du film qui raconte la vie de la reine de TexMex Selena Quintanilla est bien connue de tous et cela a été pour Jennifer López une fin heureuse retentissante; cependant, ce n’était pas pour tous ceux qui y étaient impliqués.

Le film qui a raconté la montée du succès et la fin de Selena Quintanilla est venu à l’écran en 1997 par la main de Jennifer Lopez, donnant vie à l’interprète de La Carcacha et à la direction de Gregory Nava; Cependant, il y avait beaucoup de personnes et d’histoires impliquées, y compris celle de Gloria de la Cruz, qui avait une fin tout aussi triste que celle du célèbre musicien.

Qui était Gloria de la Cruz? Il a été annoncé que le casting pour donner vie à la Reine de TexMex environ 20 mille actrices y ont assisté; parmi eux, Jennifer López, Biby Gaytán et Salma Hayek, encore inconnues; mais celle qui se distinguait parmi toutes par son énorme ressemblance physique était Gloria de la Cruz.

Cela peut vous intéresser: pour la plupart des fans! Selena Quintanilla devient virale à la loterie

Gloria s’est développée artistiquement en tant que double de Selena Quintanilla en raison de sa ressemblance avec la chanteuse, donc développer le rôle ne serait pas un problème pour elle; cependant, elle n’a pas été choisie pour avoir cet honneur.

Alterner au développement de la bande de l’interprète de Comme la fleur, une triste fin s’est développée, celle de Gloria de la Cruz. La jeune femme s’est retrouvée en cendres dans une poubelle, l’acteur de ces terribles événements: son ex-partenaire.

Il a été révélé que Gloria avait été vue pour la dernière fois dans la nuit du 21 avril 1996, accompagnée de quelques amis. Après cela, son visage n’a jamais été revu.

Elle est Gloria de la Cruz, le double de Selena Quintanilla, brutalement assassinée avant le tournage du film de 1997: Selena.

Rejoignez-nous pour écouter l’histoire complète sur «Aterrados Podcast»

Disponible en

Podcast Apple

Spotify

Podcast Google

Ancre pic.twitter.com/02DO8VPpdx – Terrifié! Podcast (@AterradosP) 19 décembre 2020

Selon El Comercio, la jeune femme a été interceptée par Corrie “N”, son ex-partenaire, qui l’a forcée à rentrer chez sa grand-mère pour se suicider plus tard et la transférer dans une poubelle à Los Angeles. En plus de ce qu’il avait fait, l’homme l’a aspergé de carburant et y a mis le feu.

Il s’est avéré que le corps du double Selena Quintanilla elle a été tellement affectée qu’il a fallu 17 jours pour l’identifier et poursuivre l’enquête. C’était là, dans la poubelle où se trouvaient les rêves de ceux qui pouvaient toucher le sommet avec leurs mains sur scène, donnant vie à la reine de TexMex.

Gloria a eu une triste fin aux mains d’une autre personne tout comme Selena elle-même; Cependant, la vie pour les autres a continué, l’histoire de Selena Quintanilla a été portée à l’écran et a été un succès retentissant. Contrairement à Gloria de la Cruz, Jennifer López a continué sa vie et sa carrière a décollé énormément après avoir donné vie à la célèbre chanteuse.

La bande de 1997 a commencé à tourner peu de temps après le départ de Selena aux mains de Yolanda Saldívar et c’est sa famille qui était en charge de la production. On a beaucoup parlé à cette époque du silence du veuf de Selena, Chris Perez, qui ne s’entendait apparemment pas du tout avec la famille.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Chris a récemment décidé de rompre le silence et a écrit un livre à la mémoire de sa bien-aimée TexMex Queen. La musicienne a déclaré qu’il avait fallu du temps pour parler de Selena et de son départ douloureux et que les partisans de la chanteuse avaient reçu son livre en cadeau.

Un autre détail qui reste dans le cœur des amants de Selena Quintanilla est sa dernière photographie vivante, celle que son beau-père a prise à la maison la veille à sa triste fin. Selena était assise à faire des comptes pendant que Chris était debout; le couple était assez responsable de ses paiements et c’était le moment que le père de Pérez voulait capturer.