Après la séparation controversée de Tini Stoessel et Sebastián Yatra, l’artiste semble envisager de nouveaux projets dans sa carrière et sa vie, de nouvelles amitiés croisent son chemin comme la relation privilégiée avec laquelle il s’est noué. Aitana, et c’est dans une vidéo récente où ils font toutes sortes de confessions.

Les figures renommées Aitana et Sebastián Yatra ont préparé un ‘Covoiturage Karaoké«un moment où ils ont pu exprimer entre autres des confessions, des secrets et des couvertures, tous deux ont une grande chimie et se sont déclarés comme de grands amis.

Ils ont découvert leur affinité lors de leur collaboration avec le thème “Cœur sans vie“et sont actuellement considérés comme l’un des meilleurs couples musicaux de ces derniers mois.

Les deux coïncident dans le style de leur voix, en plus de s’entendre à merveille, comme ils l’ont laissé entendre, ce qui en a surpris beaucoup et en même temps a été la raison qui les a amenés à soupçonner si cette amitié pouvait céder la place à autre chose.

A cette occasion, Sebastián Yatra et Aitana sont montés dans une voiture pour faire du Carpool Karaoke, un format créé par James Corden pour des interviews musicales lors d’un voyage en voiture. Tout au long du voyage, Aitana est la première à démarrer la vidéo.

Avec un certain air nerveux, l’artiste précise: «Je n’ai jamais été avec Sebastián Yatra dans une voiture où il conduit», a déclaré l’artiste en riant.

Il faut dire que dans ce format, l’interview est pour les deux, les deux se partagent des informations sans aucun type de modérateur.

Dans un premier temps, c’est l’artiste colombienne qui lors de la conférence fait découvrir à la Catalane des données sur sa vie que très peu connaissaient comme l’endroit où elle vivrait si elle ne résidait pas en Espagne, puisque l’interprète de Spoiler a indiqué qu’elle déménagerait à Los Angeles, de la même manière révélé, il n’entend pas ses compliments dans la rue mais sa propre musique.

Ce fut un moment où les couvertures sont également apparues, mais le grand spectacle était de l’idole de la musique qui tentait d’atteindre les aigus de sa chère amie Aitana qui ne terminait pas l’interview sans révéler plus de détails sur elle.

Apparemment, la star n’a rien de “superstitieux” bien que dans l’une de ses présentations, il ait pris la décision de ne pas chanter à cause d’un “mauvais présage”.

Enfin, c’est au tour d’Aitana de tout découvrir sur Sebastián Yatra et de le partager avec les fans qui, dans un premier temps, ont pu connaître l’un de ses projets les plus proches.

L’interprète de “Devuelveme el corazón”, Sebastián Yatra pourrait jouer dans une prochaine collaboration musicale avec Ozuna, a révélé après avoir annoncé que l’artiste était l’un de ses favoris.

Aussi, poursuivant le jeu des confessions, le chanteur a été interrogé par son partenaire sur son opinion sur les gens “Quelle est la première chose que vous remarquez chez les gens?”, A demandé Aitana.

L’artiste a répondu qu’en laissant de côté le physique, il se concentre davantage sur l’énergie qui le fait ressentir, «avec chaque personne, je crée un monde différent», dit-il.

Entre autres détails, l’artiste a choisi les pâtes comme l’un de ses plats préférés et en plus de ses dates préférées, qui sont Noël et son anniversaire, qu’il célèbre le 15 octobre, moment où il a l’opportunité de faire quelque chose de différent, que ce soit un voyage à un endroit spécial, a-t-il révélé.

De la même manière, il assure qu’il n’a pas peur des hauteurs, contrairement à son partenaire qui l’a souligné, c’est quelque chose qui lui fait peur et il a très peur à chaque fois qu’il doit prendre un avion.

Finalement, c’est l’artiste lui-même qui a révélé l’un de ses secrets et c’est-à-dire, a-t-il souligné, qu’il est très superstitieux et lorsque la quarantaine s’est terminée, dans laquelle il a été abrité avec sa famille, ses parents lui ont demandé d’abandonner les mauvais présages, il dit point auquel il a fait des flops avec son boxer et a utilisé celui qui est tombé le premier au sol, expliqua-t-il en riant. Quelle force!

La vidéo suivante révèle la deuxième partie, où Yatra partage ses confessions et le secret supplémentaire occasionnel.