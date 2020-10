Une horrible expérience en direct a rendu Paulina Rubio plus forte | Instagram

Devenue la cible de critiques pour son comportement étrange lors d’une émission en direct, Paulina Rubio a admis qu’elle avait tort et a souligné que cet événement l’a aidée à travailler sur une meilleure version d’elle-même.

Je suis responsable de tout ce qui s’est passé, surtout parce qu’étant une personne célèbre, je suis quelqu’un qui donne l’exemple, mais je suis aussi un être humain et je fous et arrose et j’apprends vraiment de mes erreurs.

Donc, ce qui a commencé comme un concert live, comme une initiative pour faire ma part, a abouti à l’un des pires jours de ma vie », a déclaré l’artiste à travers une vidéo sur son Instagram.

En avril de cette année, le chanteur mexicain faisait partie de One World: Together at Home, un événement organisé pour aider à collecter des fonds pour les agents de santé en première ligne de soins dans le coronavirus et pour l’Organisation mondiale de la santé.

Cependant, lors de la diffusion en direct de l’événement qu’elle a organisé depuis son domicile de Miami, en Floride, sa participation a suscité une controverse en raison de ses attitudes erratiques et de l’oubli des paroles de plusieurs de ses chansons.

On a même dit qu’il était sous l’influence d’une substance.

Paulina Rubio a également souligné à quel point les critiques qu’elle a reçues l’ont affectée. Il en a également profité pour dédier un message à ses followers.

Aujourd’hui, je suis très clair qu’il y a beaucoup de Paulina, j’ai beaucoup de projets pour la musique, la vie, l’inspiration personnelle, je suis plus ancrée que jamais.

J’ai les pieds très fermes et je sais très bien que la chose la plus importante après l’amour et la santé est l’amour de vous tous », a déclaré la chanteuse.

“Une femme comme toi. Un être humain comme n’importe qui et aujourd’hui j’ai décidé de rompre le silence et de guérir les blessures laissées par les commentaires blessants. harcèlement ça te fait mal, je transforme. Aujourd’hui, je suis de retour ici, renouvelé, réinventé et prêt. Pas pour recommencer, mais pour tourner la page et en recommencer une nouvelle. L’écrire avec l’encre de la joie qu’elle nous procure, d’être vivant ».

Il y a Paulina depuis un moment, pour cela j’ai travaillé tant d’années. Je suis tombé et aujourd’hui je me relève. Mon avenir est et sera toujours la musique … C’est une vie pleine d’espoir et de foi. Je suis prête. Je suis ici. Je t’aime toujours, ton Pau.

Malheureusement, ce ne sont pas les seuls problèmes auxquels le célèbre ferait face, Paulina Rubio, car il a également des conflits juridiques sans fin pour la garde de ses deux enfants Andrea Nicolás et Eros.

Le premier d’entre eux, fruit de sa relation avec le commentateur Nicolás Vallejo-Najera, (2007-2012) Eros, le deuxième fils du chanteur qu’il a procréé lors de sa relation avec Gerardo Bazua (2007-2018).

Ce sont leurs propres ex-partenaires, Vallejo et Bazua, qui, au milieu des batailles juridiques qu’ils ont pour la garde de leurs enfants, ont diffusé certains des problèmes qu’ils ont subis pendant la durée de leurs relations respectives avec l’interprète de musique pop.

Alors que celui qui a le plus commenté ces problèmes a été Nicolás Vallejo lui-même qui a révélé à plusieurs reprises que son fils Andrea est le seul touché par tous ces conflits inutiles.

Le même homme d’affaires a révélé certains des problèmes présumés auxquels le chanteur est confronté avec la «consommation de substances» et parle d’un «déséquilibre mental», mais ce qu’il regrette le plus, c’est que parce qu’il répète, «ils n’abandonnent jamais leur fils à les heures correspondantes, le mineur devient très incontrôlable et l’appelle pleurer », comme il l’a souligné dans une récente interview pour l’émission« Sale el Sol ».