Inconditionnel, généreux, drôle et grand conseiller, c’est ainsi que certains amis proches se souviendront de l’homme d’affaires Jaime Camil Garza, décédé ce dimanche dans un hôpital privé de Santa Fe, à Mexico.

Depuis samedi soir, il a été révélé que le père de Jaime et Issabela Camil était dans un état de santé grave, dans un hôpital d’Acapulco, Guerrero; On dit qu’il avait des problèmes de vésicule biliaire.

Selon certains médias, l’homme d’affaires, le père de Jaime et Issabela Camil, a souffert d’une septicémie catastrophique. Jusqu’à la presse de cette édition, ses enfants n’avaient pas commenté la question

Enfin, l’un des hommes les plus amicaux, les plus aimants et les plus charismatiques du Mexique part. Merci cher Jaime pour ton affection, ton amour et tes conseils, je te porte toujours dans mon cœur », a écrit Sergio Mayer, le gendre de l’homme d’affaires, dans les réseaux.

Camil Garza était marié à Tony Starr, et à la suite de leur relation, leurs enfants Jorge et Alexia sont nés; dans la vie, il a adopté les filles de Starr de son précédent mariage: Kali, Melissa et Érika Sotres Starr, cette dernière connue publiquement sous le nom d’Issabela Camil.

Le premier mariage du magnat était avec Cecilia Saldaña Da Gama; de son amour, l’acteur Jaime Camil est né.

La famille Camil a entretenu une relation étroite avec Luis Miguel, dans la mesure où, pour la biosérie du chanteur, le célèbre homme et sa femme ont été interviewés à la fois pour leur amitié et pour la relation entre Issabela et “El Sol”.

Comme le révèle le projet biographique, l’homme d’affaires a aidé Luismi à rembourser une dette économique auprès du Trésor mexicain.

En revanche, il y a plus d’un an, Camil Garza était au courant de la situation de José José et de la partie de sa dépouille qui serait amenée au Mexique; Il a offert son avion pour le transfert en raison de la bonne relation qu’il avait avec la deuxième famille d’El Príncipe de la Canción.

Grâce aux bonnes actions, à l’altruisme et à l’esprit social, il a laissé sa marque sur les gens qui l’ont connu, selon certains artistes.

Cher Jaime … Merci pour les rires, pour la confiance, pour l’amour, pour être inconditionnel avec moi … tu vas beaucoup me manquer! Je te aime toujours! Un câlin fort à toute la famille Camil … Je t’aime beaucoup! Je le sens dans l’âme. @issabelacamil, @jaimecamil, “a posté Angelica Vale.

Mes condoléances à mon cher @jaimecamil. Son père, Don Jaime Camil Garza, toujours un exemple de travail, de sympathie et de soutien inconditionnel pour ceux qui ont besoin de lui. Hug pour vous et tous les vôtres. Repose en paix “, a partagé le chauffeur Adal Ramones. Cher Jaime … Merci pour les rires, pour la confiance, pour l’amour, pour être inconditionnel avec moi … Tu vas beaucoup me manquer! Je t’aime toujours!

J’embrasse toute la famille Camil … je t’aime beaucoup! Je le sens dans l’âme.

Qui était Jaime Camil Garza?

En plus d’être le père de deux acteurs bien connus, Jaime et Isabela, Jaime Camil Garza était l’un des entrepreneurs les plus riches du Mexique, il avait de solides relations dans le monde du conseil, de la politique et du divertissement, selon Swiss Leaks.

Sa vie a toujours été liée à des personnes du monde du divertissement, des propriétaires de grandes entreprises et sa famille était l’une des plus reconnues et aimées dans divers domaines de la société artistique, politique et commerciale.

Un grand soutien pour Luis Miguel

Camil Garza a été l’un des entrepreneurs qui a investi dans la carrière «Sol» et qui, comme mentionné ci-dessus, l’a sauvé d’une lourde dette.

A partir de ce moment, une grande amitié naîtra entre les deux familles, Camil – Gallego Basteri, dans la mesure où “Luismi” appelait le papa homme d’affaires, mais tout est allé trop loin quand “Luismi” a commencé à hanter la fille de l’homme d’affaires. , Isabela Camil, comme décrit également la série autobiographique de l’artiste.