L’infirmière de Virginie-Occidentale Amy Johnson a été arrêtée jeudi et accusée d’avoir tiré sur une autre femme qui devait être transportée par avion à l’hôpital. Johnson a fait la une des journaux nationaux en août lorsqu’elle s’est exprimée au RNC 2020, louant la réponse du président Donald Trump à la pandémie de coronavirus. Selon le journal local WSAZ-TV, Johnson a été accusé de blessures malveillantes.

Johnson porte également les noms d’Amy Johnson Ford et Amy Jolene Thorn, mais a été présenté comme Amy Johnson pour la Convention nationale républicaine. Johnson aurait tiré sur une femme nommée Jonda Whitt à Williamson, en Virginie occidentale. On ne sait pas ce qui a précipité l’attaque, mais Whitt a dû être transporté par avion de la zone de Vinson Street à un hôpital voisin. Elle a subi une intervention chirurgicale jeudi soir et devrait maintenant aller bien. Au moment d’écrire ces lignes, il semble que Johnson soit toujours en prison.

“Amy est bien connue dans la région pour sa participation et son passage au comité RNC et à une infirmière qui aidait avec le coronavirus et était en première ligne”, a déclaré le chef de la police de Williamson Grady Dotson dans une interview avec WCHS-TV .

Le département de Dotson a noté les divers pseudonymes de Johnson, mais a déclaré qu’elle était infirmière autorisée par le West Virginia Board of Registered Nurses depuis au moins 2003, sous le nom d’Amy Jolene Johnson.

Johnson a été interviewée par WSAZ-TV en avril, lorsqu’elle s’est rendue à New York pour aider à la crise des coronavirus dans la ville. Elle a dit: “Je sentais juste que mes services étaient plus nécessaires à New York qu’à la maison en ce moment.” Le message de Johnson aux téléspectateurs à l’époque était: “Je supplie. Je vous supplie de maintenir la distance sociale.”

Cette interview l’a rendu d’autant plus surprenant quelques mois plus tard lorsque Johnson a accepté une invitation à parler au nom de la réponse à la pandémie de coronavirus de Trump au RNC 2020. Elle a déclaré: «En tant que professionnelle de la santé, je peux vous dire sans hésitation, Donald Trump est rapide l’action et le leadership ont sauvé des milliers de vies pendant le COVID-19. “

Des critiques perplexes ont noté que peu de responsables de la santé publique et de professionnels de la santé ont félicité Trump de cette manière et que le président a exprimé son mépris pour les précautions de sécurité telles que la distance sociale et les masques faciaux. Le mois dernier, lors du débat sur l’élection présidentielle de 2020, Trump a attaqué son adversaire Joe Biden en disant: “Je ne porte pas de masque comme lui. Chaque fois que vous le voyez, il porte un masque. Il pourrait parler à 200 mètres de vous. et il se présente avec le plus grand masque que j’aie jamais vu. “

Jusqu’à présent, il n’y a pas de mises à jour sur le cas de Johnson, ni sur le fait qu’elle devrait être jugée. Whitt serait dans un état stable après une opération qui a sauvé la vie.