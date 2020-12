T

e gouvernement a prolongé l’interdiction des expulsions de locataires d’immeubles commerciaux jusqu’à la fin mars 2021, une décision qui sera saluée par les restaurateurs et les détaillants en difficulté.

Un moratoire sur les expulsions d’entreprises a été instauré plus tôt cette année pour aider les entreprises à sortir de la crise du virus et devait prendre fin le 30 septembre.

Le secrétaire aux communautés, Robert Jenrick, a déclaré: «Ce soutien est destiné aux entreprises les plus en difficulté pendant la pandémie, comme celles de l’hôtellerie, mais celles qui sont en mesure de payer leur loyer devraient le faire.

Il a ajouté: «Nous assistons à un ajustement profond de la propriété commerciale. Il est essentiel que les propriétaires et les locataires de tout le pays profitent des mois à venir pour conclure des accords de location dans la mesure du possible et permettre aux entreprises viables de continuer à fonctionner.

Le gouvernement a déclaré que la majorité des propriétaires commerciaux ont fait preuve de «flexibilité, de compréhension et d’engagement à protéger les entreprises pendant une période extrêmement difficile».

Il a ajouté que cette «extension définitive» des protections contre la menace d’expulsion donnera aux propriétaires et aux locataires trois mois pour parvenir à un accord sur le loyer impayé.

Des orientations supplémentaires pour soutenir les négociations entre les propriétaires et les locataires seront également publiées prochainement.

Bien que certains locataires aient convenu de congés de loyer et de report avec les propriétaires cette année, beaucoup ne l’avaient pas fait et craignaient de ne pas pouvoir payer le loyer impayé une fois le moratoire terminé.

Mais les propriétaires affirment que certains occupants refusant de payer le loyer sont de grandes entreprises rentables qui profitent à tort de la crise.

Une étude de septembre a estimé que le loyer total impayé pour les biens commerciaux au Royaume-Uni entre fin mars et fin décembre sera d’environ 4,5 milliards de livres sterling.

Melanie Leech, directrice générale de la British Property Federation, a déclaré: «Les ministres ont à juste titre souligné et salué l’engagement de notre secteur à soutenir les locataires au cours de cette année incroyablement difficile – et nous reconnaissons que les plus durement touchés auront besoin d’un soutien supplémentaire pendant l’hiver. Tout locataire qui ne s’est pas encore engagé avec ses propriétaires fonciers et qui éprouve vraiment des difficultés, devrait maintenant venir à la table et être transparent sur ce qu’il peut se permettre.

Leech a ajouté: «De même, cette annonce marque la fin de la route pour ceux qui peuvent payer un loyer, mais qui ont jusqu’à présent refusé de le faire. Le gouvernement a clairement indiqué qu’il devait maintenant payer ses dettes. »