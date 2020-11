Une légende du baseball est à l’hôpital avec des problèmes cardiaques. TMZ rapporte que Tommy Lasorda, membre du Temple de la renommée des Dodgers de Los Angeles, a été admis à l’hôpital il y a une semaine et branché à un ventilateur et sous sédation pendant son séjour aux soins intensifs. Il se repose confortablement et se serait amélioré. L’état de la légende du baseball ne serait pas lié au COVID-19.

“Le grand Tommy Lasorda du Temple de la renommée des Dodgers de Los Angeles a été hospitalisé dans le comté d’Orange. Lasorda, 93 ans, a été admise et il est aux soins intensifs, se reposant confortablement. La famille apprécie les pensées et les prières de tout le monde. Cependant, ils demandent leur intimité à ce moment-là. », a déclaré l’organisation dimanche dans un communiqué. Les fans ont répondu en envoyant leurs meilleurs vœux et en appelant Lasorda à se remettre complètement.

“J’étais sur un vol avec Tommy de Long Beach à Phoenix il y a 30 ans et il était ami avec tout le monde sur le jet bondé au moment où le vol court était terminé”, a commenté dimanche un fan de baseball. Plusieurs autres se sont joints à la conversation et ont dit qu’ils avaient besoin de Lasorda pour se remettre complètement et que 2020 “est le pire”.

Lasorda a commencé sa carrière de baseball en 1945, signant avec les Phillies. Il a passé du temps avec les Concord Weavers avant de rejoindre l’armée. Il était en service actif de 1945 à 1947. Lasorda est retourné au baseball en 1948 et a finalement fait ses débuts dans la Major League avec les Brooklyn Dodgers en 1954. Il est resté dans la MLB pendant trois saisons au total, enregistrant 37 retraits au bâton au total.

Lasorda a pris sa retraite du baseball professionnel en 1960 et est retourné aux Dodgers en tant que dépisteur. Il est finalement devenu un chef d’équipe en 1976 et a lancé un mandat très réussi avec la franchise. Sous sa direction, les Dodgers ont compilé un record de 1 599 à 1 439. L’équipe a remporté deux World Series (1981, 1988), quatre fanions de la Ligue nationale et huit titres de division.

Lasorda a été intronisé au Temple de la renommée en 1997 après avoir pris sa retraite en raison de problèmes de santé. Il s’est rendu à l’hôpital un jour après son dernier match en se plaignant de douleurs abdominales, mais il a en fait eu une crise cardiaque. Lasorda a quitté le match des semaines plus tard. Ses 1599 victoires se classent au 20e rang de tous les temps dans l’histoire de la MLB.

Lasorda est finalement sorti de sa retraite en 2000 pour diriger l’équipe des États-Unis aux Jeux olympiques d’été de 2000 à Sydney, en Australie. Il a mené l’équipe à une médaille d’or après avoir battu Cuba. Il est devenu le premier manager à remporter une Série mondiale et à mener une équipe vers une médaille d’or olympique.