Lettre de la reine Elizabeth a conduit au divorce de Lady Diana et Carlos | .

C’était un fait sans précédent le moment où les manières et les comportements froids de la famille royale seront exposés dans l’interview qui Diane de Galles vedette à la télévision, la reine Elizabeth prendrait des mesures drastiques et enverrait à la «princesse de Galles» une lettre dans laquelle elle ne laisserait aucune autre issue: «Vous devez vous divorcer“.

Malgré 25 ans après le départ de la célèbre princesse de Galles, le d! Funta Diana Spencer, les secrets de sa vie avant et après avoir fait partie de la famille royale britannique ne cessent de surprendre le monde.

Récemment, la version est apparue qu’il y avait un supposé lettre cette Reine Isabel envoya elle-même Diane de Galles dans laquelle il la «força» à divorcer du futur héritier de la couronne, le prince Charles de Galles, fils du monarque Elizabeth II et du duc Philippe d’Édimbourg.

Le point le plus intenable pour la souveraine britannique Elizabeth II, qui aura à tout prix empêché le mariage de son premier-né et futur héritier de s’effondrer, a été lorsque sa belle-fille a exposé à des millions de téléspectateurs le traitement qu’elle avait toujours reçu depuis qu’elle faisait partie de royauté jusqu’à ce que son mariage avec lui échoue Prince Carlos là où il a souligné, ils sont toujours restés dans l’ombre de “Camila Parker Bowles”.

Eh bien, nous étions trois dans ce mariage, donc c’était un peu bondé. Il a indiqué dans l’entrevue qu’elle avait eu lieu le 20 novembre 1995.

Il s’agissait d’une société d’information de radio et de télévision britannique bien connue, dont les enfants de la princesse dont on se souvenait ont eux-mêmes mis en garde contre une “enquête approfondie”.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Immédiatement, la reine Elizabeth a envoyé une lettre dans laquelle elle a ordonné à Diana: “Vous devez divorcer”, et de cette façon mettre fin à une relation sans arrangement.

Détails sur la lettre

Apparemment, c’est la reine Elizabeth qui a pris la décision de mettre un terme définitif au mariage de Diana et Charles, selon l’expert royal britannique Angela Mollard, la princesse ne voulait pas donner à ses enfants cette boisson amère, elle-même venait d’une famille divorcée .

Au milieu de tout cela, c’est la biographe Angela Mollard qui allait maintenant révéler l’existence de cette lettre, telle que partagée par le média britannique Express, c’est la journaliste royale elle-même qui a affirmé que dans ledit entretien avec Diana, elle aurait déjà exposé la décision de la reine Elizabeth .

Cela s’est produit après apparemment, dans une émission de radio bien connue, “Royals of New Idea”, Angela a été interrogée au sujet de cette interview qui a tellement exaspéré la maison royale britannique. Un moment où ils lui ont demandé si c’étaient les personnes impliquées, «Diana et Carlos», qui avaient pris la décision de divorcer pour mettre fin aux droits exclusifs de la princesse.

Mollard a déclaré que non, comme révélé, c’est la reine Elizabeth elle-même qui “l’a forcée à se séparer de son fils et à cesser de parler de ce qui se passait dans son mariage”.

La princesse Diana de Galles en est venue à être considérée comme une «menace» dangereuse pour la royauté britannique, pourrait détruire complètement l’image de la famille et même de la monarchie.

C’est au cours du même entretien que la soi-disant «princesse du peuple» s’ouvrirait et aborderait les relations extra-conjugales qu’elle avait avec l’ancien officier de cavalerie, James Love Hewitt, dont il y avait même beaucoup de spéculations sur la possible paternité avec le prince Harry.

Les “traits physiques” entre les deux ont pris une forte pertinence à un moment donné, couplé avec le manque de ressemblance entre le père, Charles de Galles et le fils, Harry, relierait immédiatement le plus jeune fils de “Di” avec Hewitt.

Cependant, le peu d’existence de preuves, ajouté aux révélations de James lui-même des années plus tard, où il a complètement nié ces versions.

Vous pouvez également lire Nightmare? Les 100 ans de Felipe, époux de la reine Elizabeth

Un an après cet entretien, ils ont tous deux signé le divorce, même s’il faut dire que depuis 1992, ils vivaient déjà séparés, les clauses de l’accord n’ont pas été rendues publiques et celles-ci comprenaient d’autres conditions qui ont empêché Diana de révéler plus de détails sur les conditions dans lesquelles elles étaient dissous leur mariage.