Une lettre émouvante de Maluma à ses fans Au bord des larmes!

Le chanteur colombien Maluma Il a récemment publié un article dédié à ses millions de fans qui était plein de sentiments qui vous feront sûrement verser une larme, alors optez pour les mouchoirs.

Nul doute que le chanteur de reggaeton, pop et latin trap Maluma, à seulement 26 ans, a réussi à devenir l’une des figures les plus convaincantes des réseaux sociaux et ses followers sont généralement conscients de ce qu’il partage sur leurs réseaux sociaux. .

Avec plus de 56 millions de followers sur son compte Instagram officiel, chaque fois que l’homme aussi connu sous le nom de “Papi Juancho” fait une publication en quelques minutes, il reçoit des milliers de réactions et bien sûr de commentaires.

Ces derniers jours, Maluma a fait un message touchant Il contient une lettre de remerciements pour ses partisans à travers le monde, qui a réveillé la folie de millions de personnes.

Nous transcrirons une partie de la lettre exactement telle qu’elle est écrite pour vous afin que vous puissiez l’apprécier et l’admirer:

Comme tu me manques de chanter en direct quand toute cette merde est finie, je jure que je vais te donner un spectacle que tu n’oublieras jamais. Très bientôt nous nous verrons et nous nous embrasserons, je vous le promets », dit une partie du texte.

Cette publication a été partagée le 12 décembre et jusqu’à présent la vidéo émouvante dans laquelle il chante une partie de la chanson “100 años” compte près de 2 millions de reproductions et d’innombrables commentaires de ses abonnés qui en ont sûrement perdu plus d’une larme.

C’est ainsi que, alors qu’il continue de partir en vacances avec sa famille dans un environnement paradisiaque, Maluma a enregistré une vidéo dédiée exclusivement à ses followers sur son compte Instagram officiel où, comme nous l’avons évoqué, il chante a cappella en montrant sa belle voix.

Après une année de grand succès et beaucoup de travail, Maluma a pris des vacances bien méritées dans une destination paradisiaque, qu’il apprécie avec sa famille.

Le chanteur, qui aime tenir tous ses fans au courant, a révélé quelques aperçus de cette escapade qui, entre autres, l’a rempli d’inspiration.

Et alors qu’il continue à faire l’histoire de la musique avec son dernier tube, “Hawaii”, il s’amuse le plus, prévoyant de nouvelles surprises qui seront bientôt rapportées.

Le Colombien, qui a réussi à placer Hawaï à la première place sur la liste des chansons latines chaudes de Billboard et à la première place sur la liste Billboard Global Excl US, a partagé quelques cartes postales de la plage, sans aucun doute l’un de ses endroits préférés.

De même, il n’arrête pas de danser et d’enregistrer des vidéos amusantes avec lesquelles il montre la bonne humeur qu’il entretient.

Je veux vivre ici », a-t-il écrit dans l’un de ses messages.

Et ça ne pourrait pas être mieux, puisque ces vacances sont partagées avec les personnes qu’il aime le plus, comme sa mère, Marlli Arias, avec qui il a posé pour des photos attachantes montrant le lien indéfectible qui les unit.

Que d’amour ici », a écrit la fière maman dans ses réseaux sociaux, qui a été sa meilleure complice et soutien tout au long de ces années pleines de succès.

Il est important de mentionner que Maluma, qui a entre autres fait de 2020 l’une de ses meilleures années, et dans laquelle il a également collaboré avec The Weeknd en enregistrant un remix et un clip vidéo de “Hawaii”, il ne pouvait pas partir en vacances sans sa chienne bien-aimée Chanti, à qui il rendu célèbre grâce aux photographies tendres qu’il partage avec lui, puisque, comme on le sait, son amour pour les animaux est extrêmement grand.

