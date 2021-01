Un petit studio a été mis en vente dans l’immeuble de style Art déco rendu célèbre comme la maison du détective belge original de Dame Agatha Christie Hercule Poirot.

L’acteur britannique Sir David Suchet a joué le rôle de détective pendant plus de deux décennies dans l’adaptation télévisée des romans, Agatha Christie’s Poirot, de la fin des années 80 jusqu’à sa retraite du rôle en 2013 après avoir terminé le canon des œuvres – et 70 épisodes – mettant en vedette le personnage.

L’appartement 203 au 56B Whitehaven Mansions est la maison fictive d’Hercule Poirot au milieu des années 1930 – la première mention en aurait été dans The ABC Murders de Christie, publié en 1936.

Florin Court, un bâtiment Art déco de 10 étages sur le côté est de Charterhouse Square, fournit le décor extérieur de l’adresse du domicile de Poirot dans la série télévisée.

Situé à proximité du domaine brutaliste de Barbican d’après-guerre et du marché de Smithfield, le plan en U de l’immeuble conçu par Guy Morgan & Partners visait à donner une vue sur Charterhouse Square au plus grand nombre de pièces possible.

Construit en 1936 par J.Gerrard & Sons au coût de 74000 £, le bloc de 126 maisons devait répondre aux besoins des hommes d’affaires devant être au marché de Smithfield tôt le matin et qui profiteraient de la commodité d’un petit, Ville pied-à-terre.

Dans un documentaire télévisé, Being Poirot, Suchet a révélé que le bâtiment choisi pour recréer Whitehaven Mansions n’était pas pour son emplacement – dans le Square Mile – mais parce qu’il était symétrique.

Florin Court est en grande partie composé de petits studios, bien qu’il existe des appartements d’une chambre et des appartements de deux chambres, et celui qui est actuellement en vente était initialement proposé pour 375000 £ l’été dernier.

Comme pour de nombreux petits appartements de la ville au cours des derniers mois, le prix a progressivement baissé – dans ce cas d’un peu plus de 10% – il est donc maintenant sur le marché pour 335000 £.

L’appartement du quatrième étage est loué depuis environ cinq ans et nécessite quelques soins, mais il est livré avec un accès à une terrasse commune sur le toit, une piscine au sous-sol et une part de la propriété en pleine propriété.

«Covid-19 a eu un effet terrible sur la ville car elle est vide de travailleurs», déclare Nick Scott de Scott City Residential, qui commercialise la propriété.

«Les gens réévaluent généralement leurs besoins en matière de logement à un tel moment et, oui, il y a eu une« fuite vers le pays », mais nous assistons à un retour à l’achat dans la ville avec des demandes de plus en plus nombreuses.

«Les valeurs en 2020 ont chuté d’environ 10%, de sorte que le prix de la propriété semble actuellement raisonnable.»

Beaucoup de prix auparavant hors du centre de Londres peuvent maintenant trouver des propriétés plus conformes à leur gamme de prix, ajoute Scott.