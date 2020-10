Une maladie fatidique prend la vie du fils de Robert Redford | Instagram

C’est à travers une publicité de Cindy Berger, publiciste de l’acteur hollywoodien, Robert Redford, qui a fait connaître la triste nouvelle qui entoure aujourd’hui le célèbre acteur et sa famille avant la perte de son fils James Redford à 58 ans. a révélé la récente déclaration publiée lundi.

Elle était la femme du cinéaste James Redford, Kyle qui a confirmé la nouvelle dans une interview au Salt Lake Tribune où il a révélé que son épouse aurait perdu la vie vendredi dernier en raison d’un cancer du foie dont il souffrait.

Elle a également expliqué que la maladie du foie de son mari l’aurait encore surpris il y a deux ans, lorsque la présence de cette maladie a été découverte en attendant une transplantation hépatique.

À travers un Twitter, Kyle a partagé avec ses followers le moment malheureux que la famille traverse en ce moment.

Nous avons le cœur brisé, a écrit sa femme à propos de son mari, dont le nom était Jamie. Il a vécu une vie belle et choquante et était aimé de beaucoup. Il nous manquera profondément. En tant qu’épouse de 32 (ans), je suis très reconnaissante pour les deux enfants spectaculaires que nous avons élevés ensemble. Je ne sais pas ce que nous aurions fait (sans) eux depuis 2 (ans).

Jamie est mort aujourd’hui. Nous avons le cœur brisé. Il a vécu une vie magnifique et percutante et a été aimé par beaucoup. Il nous manquera profondément. En tant qu’épouse de 32 ans, je suis très reconnaissante pour les deux enfants spectaculaires que nous avons élevés ensemble. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans eux au cours des 2 dernières années. pic.twitter.com/ynDN2jSZ04 – kyle redford (@kyleredford) 16 octobre 2020

Avec un groupe d’images et de photos qui la comprennent elle et James, Kyle se souvient des meilleurs moments avec son mari ainsi que la famille qu’ils ont tous deux formée.

Il a traité du cancer pendant plus de 30 ans

Apparemment, James a mené une dure bataille pendant plus de 30 ans contre la maladie du foie qui l’affligeait, mais il a continué sa vie, il a rencontré Kyle, ils se sont mariés et ont eu deux enfants.

Il a même eu une chance dans la vie après avoir reçu une transplantation hépatique pour laquelle il a réalisé un documentaire de HBO où il a exprimé sa gratitude à tout le monde “The Kindness of Strangers” sorti en 1999. Le film a permis de récolter 600 000 $ qui sont allés à des fondations, des entreprises et les individus, y compris leurs parents.

L’expérience m’a fait réaliser à quel point j’avais de la chance, se dit Redford. Pensez au fait que 10 à 12 personnes meurent chaque jour en attendant d’être transplantées. Cela a eu un impact sur moi et je me suis engagé à faire quelque chose pour aider la cause du don d’organes », a déclaré James à l’époque.

La condition que James a traversée la plus grande partie de sa vie lui a donné le ton, avec son célèbre père, l’acteur de cinéma Robert Redford comme “Two Men and One Destiny”, “Out of Africa”, pour n’en nommer que quelques-uns, ils ont co-fondé le Redford Centre, une organisation à but non lucratif.

L’institut créé en 1995, dans le but de sensibiliser sur les greffes ainsi que sur la pénurie de donneurs d’organes et de soutenir la collecte de fonds pour aider ces causes.

La dirigeante du Redford Center elle-même, Jill Tidman, a déclaré que «Jamie était contagieux d’amour et de joie et qu’il faisait toujours tout avec gentillesse et chaleur».

De même, James a tenté d’inspirer à travers des films tels que “Flow” qui s’adressait à un public adolescent à des fins éducatives dans lesquels il tentait d’offrir une vision des personnes en attente d’une transplantation d’organe à l’hôpital universitaire du système de santé de Nebraska.

La meilleure façon d’atteindre les gens est au niveau personnel “, a déclaré Redford.” Il y a tellement de films à faire, a noté James lui-même.

Au moment de son départ, sa femme a révélé qu’elle venait de terminer la préparation d’un documentaire intitulé “Where the Past Begins” qui traitait de l’histoire d’Amy Tan, auteur de “The Joy Luck Club”, pour “American Masters” de PBS.