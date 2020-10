Alors que les entreprises resserrent les restrictions d’entrée en raison de la pandémie, les chauffeurs de livraison et de covoiturage ont plus que jamais du mal à trouver des toilettes ouvertes et utilisables. Une application, nommée Whiz, tente de vous aider. Décrit comme étant développé «par des travailleurs de chantier pour des travailleurs de chantier», Whiz est une application de recherche de salle de bain qui s’associe à des restaurants pour fournir aux travailleurs de chantier un soulagement indispensable.

L’application affiche les emplacements des restaurants partenaires sur une carte, actuellement limitée au sud de la Californie et à certains endroits en Arizona et au Nevada. Les utilisateurs choisissent un restaurant à proximité et montrent à un employé leur téléphone pour accéder à leur salle de bain. Bien que plusieurs applications de recherche de salles de bains publiques existent déjà, la stratégie de Whizz est différente en ce sens qu’elle recherche des partenariats avec des restaurants pour fournir non seulement un accès aux salles de bains, mais également des offres pour les utilisateurs de l’application.

Whiz tente d’inciter les restaurants avec de la publicité gratuite en échange d’un accès aux toilettes et d’offres promotionnelles. Lorsque vous affichez un restaurant partenaire dans l’application, il affiche un coupon pour un certain pourcentage sur un article ou un repas. Le premier partenariat de Whizz est avec Waba Grill, une chaîne de bols de riz, qui offre 20% de réduction sur un bol de poulet et une boisson via l’application.

«J’aide votre entreprise, mais vous ne me laisserez pas utiliser vos toilettes.»

Cet intérêt pour les partenariats est ce qui rend l’approche de Whizz potentiellement plus efficace que les autres trouveurs de salles de bains, qui ont tendance à s’appuyer sur les salles de bains publiques ou les grands magasins comme Walmart ou Target. Les cofondateurs Keith Crudupt et Robert Logan, qui ont tous deux conduit pour Uber, ont noté que les chauffeurs-livreurs se voient souvent refuser l’accès aux toilettes, même dans les restaurants pour lesquels ils effectuent des livraisons. Logan a dit qu’il avait toujours trouvé cette dynamique bizarre: “J’aide votre entreprise, mais vous ne me laisserez pas utiliser vos toilettes.”

«En s’associant avec des restaurants, nos utilisateurs n’ont pas à entrer et à avoir l’impression de s’introduire ou de faire quelque chose de sournois», a déclaré Logan. «Ils peuvent entrer, être simples et aller aux toilettes.»

L’accès aux toilettes est un problème qui va bien au-delà des travailleurs de chantier. Le manque d’accès à des toilettes privées propres a toujours été un problème pour les personnes sans domicile fixe, qui a été exacerbé par la pandémie. Il y a aussi le problème de trouver des toilettes accessibles pour les personnes ayant des aides à la mobilité et des toilettes neutres ou à un seul occupant pour les personnes trans et non conformes au genre. Les toilettes vraiment publiques sont rares et parmi celles qui existent, il est encore plus difficile de trouver des toilettes hygiéniques et en parfait état de fonctionnement.

Bien que l’application ait été développée en pensant aux travailleurs de la scène, elle ne vérifie pas que vous en faites partie, et le site de Whizz présente également son utilité pour les voyageurs et les «mamans du football». Parce que n’importe qui peut télécharger l’application, une personne sans abri aurait-elle accès aux toilettes d’un restaurant si elle montrait son téléphone, ou serait-elle toujours refusée en fonction de son apparence? Logan et Crudupt ont déclaré que leur objectif principal était les travailleurs de chantier, car ils étaient eux-mêmes des chauffeurs, mais ils sont «ouverts à être une ressource pour les sans-abri».

«Il y a un besoin et nous devons aider.»

Logan, qui a une formation en travail social, dit qu’il a le désir d’aider la communauté dans son ensemble. Le lancement de l’application avait en fait été déposé au début de la pandémie, mais après avoir vu des articles sur des travailleurs de chantier urinant dans les ruelles, Logan et Crudupt ont réalisé “il y a un besoin et nous devrions aider.” Ils travaillent sur les bases de la fonction de l’application pour le moment, mais ils ont l’ambition de gagner plus de partenaires et d’étendre leur carte au-delà de la région du sud de la Californie. Ils veulent éventuellement mettre à jour l’application avec des informations sur le stationnement, les horaires, l’accès aux fauteuils roulants et les tables à langer.

Les deux se sont personnellement rendus à chaque endroit sur la carte, y compris près de 200 grilles Waba, pour assurer sa précision. Ils ont noté qu’en plus de la lutte pour équilibrer les emplois et le développement d’applications, il leur était difficile en tant qu’entreprise appartenant à des Noirs et en tant qu’hommes plus âgés, d’être reconnus et de collecter des fonds pour l’application.

«Puis-je utiliser vos toilettes?» ne devrait pas être une question qui anticipe les obstacles. En ajoutant la légitimité d’un partenariat commercial, Whiz a le potentiel d’aider des personnes qui pourraient autrement être refusées. Comme le souligne Vice, il s’agit d’un problème qui nécessite une solution sociétale. Mais pour l’instant, il y a Whiz.