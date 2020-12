Avec Noël à l’horizon, Los Croods: une nouvelle ère, sept ans après le super hilarant Los Croods, arrive dans les cinémas espagnols, cette fois avec les voix d’Anna Castillo et de Raúl Arévalo en tant que père et fille de la première famille de hommes des cavernes chics de l’histoire.

Pour Castillo, qui débute comme un cintreur de dessins animés, la meilleure valeur de ces nouveaux troglodytes est qu ‘”ils montrent que l’unité fait la force”, mais surtout – il souligne dans une interview avec Efe – il aime “la lecture féministe qui que les tantes soient celles qui sauvent les garçons et qu’il y ait trois générations de femmes fortes, différentes et unies, se soutenant mutuellement ».

“Les adolescents du film, comme mon personnage, Alba Másmejor, sont bien au-dessus de ce qui nous importait le plus, mais maintenant, ils sont nés plus intelligents”, dit le Catalan avec un clin d’œil.

Réalisé par Joel Crawford, dans la nouvelle aventure des Croods Eep, la fille adolescente (et œil droit de son père, Grug) vit son premier amour: il s’agit de Guy, un garçon qui a rejoint la tribu après avoir perdu son parents dans un terrible tremblement de terre qui a submergé leur ville dans le pétrole.

Alors que sur leur chemin nomade à la recherche de nourriture, les Crood tombent sur la famille Better, père, mère et fille (Phil, Hope et Alba), qui se trouvent être les amis proches des parents de Guy, survivants de la catastrophe.

Mais les meilleurs ont évolué. Ils portent des tongs, ont des animaux domestiques et vivent dans des maisons dans les arbres: ils ont aussi de la nourriture à revendre. Et les manières, bref, tout ce qui manque aux Croods.

Le film, qui est sorti en salles le 10 décembre, est déjà sorti en salles aux États-Unis et en Chine, devenant ainsi son premier week-end dans la meilleure première post-pandémique, même au-dessus de Tenet.

Avec une technique spectaculaire qui identifie les perles de sueur sur le front de Grug, des prises de vue sous-marines et sous-marines à couper le souffle et le point culminant de la crinière soufflée par le vent de Hope, The Croods: A New Age est un amalgame de couleurs, de créatures et d’animaux. préhistoriques, fruits et paysages incroyables, totalement hypnotiques.

Un look psychédélique que Raúl Arévalo, le très preppy Phil Másmejor, adore.

Et il ajoute que ces films pour toute la famille “sont toujours nécessaires”, mais maintenant, au milieu d’une pandémie, encore plus, et “ça guérit”, estime l’acteur madrilène.

Car le film, avec une intrigue très simple, en plus d’être environnementaliste, animalier et défenseur des valeurs familiales, est aussi une déclaration d’intention contre les conventions patriarcales gravées dans les films d’animation traditionnels pour toute la famille. Comme le souligne Anna Castillo, ce film est féministe «mais l’un des bons».

«Tous les films Disney qui ont tenté d’être féministes ne l’ont pas été vraiment», dit la gagnante d’un Goya pour «L’olivier», et donne comme exemple Mulán, qui est l’une de ses favorites, «qui sauve la Chine, mais il doit se faire passer pour un homme, et quand ils découvrent qu’elle est une femme, ils la bannissent et sauvent le garçon mais parce qu’elle est amoureuse ».

Si Arevalo a déjà réalisé Memoirs of a Man in Pyjamas dans un double rôle de personne et de personnage animé, cette expérience est également nouvelle. Comme Phil Másmejor, il s’est limité à bien voir «le dessin et son expressivité», en entendant la voix en anglais original – dans ce cas, celui de Peter Dynklage (Tyrion Lannister) – et en mettant l’intention qu’ils voulaient donner à chaque mot, explique-t-il à Eph.

«Ce que j’aime le plus dans ce film, c’est qu’il montre que l’unité fait la force et que vous avez toujours besoin de quelqu’un qui n’a rien à voir avec vous pour atteindre une fin souhaitée. D’ailleurs – ajoute-t-il – on voit que nous avons tous un peu l’un de l’autre; Je suis avant tout un troglodyte – rit le gagnant de trois prix Goya – mais j’aime aussi être moderne. Une chose complète l’autre ».

Source: Cependant